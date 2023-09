Chang'e 6: la misión china que recolectará muestras de la cara oculta de la luna en 2024

China dio a conocer nuevos detalles sobre su próxima misión lunar, la Chang'e 6, que tiene como objetivo recolectar muestras de la cara oculta de la Luna en 2024.

Esta expedición robótica ha sido programada para alunizar el próximo año en la Cuenca del Polo Sur-Aitken, una región lunar que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo, reportó hoy el diario oficialista China Daily.

La Administración Espacial de China informó este viernes que el proyecto “ha avanzado sin problemas hasta ahora, y se ha planificado meticulosamente”.

#China's next lunar probe Chang'e-6 will be launched around 2024 as planned, the China National Space Administration said Friday.



It will carry payloads from France, Italy, Pakistan and the European Space Agency, which include a negative ion detector and a radon gas detector. pic.twitter.com/uKwdUK5dRC — China SCIO (@chinascio) September 30, 2023

La misión constará de varios componentes, incluyendo un orbitador, un alunizador, un ascensor y un módulo de reentrada.

Uno de los desarrollos clave de esta misión es el lanzamiento del satélite de retransmisión Queqiao 2, previsto para la primera mitad de 2024.

Este satélite facilitará la comunicación entre la sonda Chang'e 6 y la Tierra, garantizando una transmisión de datos eficiente.

Si la misión tiene éxito, esta será la primera vez que se obtengan muestras de la cara oculta, lo que podría revelar información valiosa sobre la historia lunar.

CNSA official news: The Chang'e-6 aim to be launched by LM-5 in May 2024. It will achieve the world's 1st samples return from the far side of the moon. pic.twitter.com/O2CD2boD4X — 冬夜雪域冰莲炎 (@SnowLotusFlame) September 29, 2023

Además de su importancia científica, la Chang'e 6 llevará una carga internacional que incluye 10 kilogramos de equipos extranjeros en el alunizador y el orbitador.

Francia, Italia y la Agencia Espacial Europea contribuirán con instrumentos científicos, mientras que Pakistán proporcionará una carga útil.

La sonda lunar china más reciente, la Chang'e 5, viajó en 2020 al satélite, de donde recogió 1.731 gramos de muestras de terreno.

El programa Chang'e (bautizado así en honor a una diosa que según las leyendas chinas vive en la Luna) comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007.

En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje exitoso de una sonda, la Chang’e 4, en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha.