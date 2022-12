¿Te han "pegado" los piojos? Conoce cuál es el tratamiento adecuado para la pediculosis

Una infestación de piojos sobre la cabellera de sus hijos, es una de las peores pesadillas para toda mamá; sin duda, estos pequeños insectos que moran sobre la cabeza de algunas personas, constituyen uno de los parásitos más recurrentes. Afortunadamente, a pesar de ser altamente transmisibles, existen múltiples maneras de eliminarlos.

Los piojos son una especie de parásitos sin alas que se alimentan de sangre, se pueden hallar en el cabello, así como los vellos corporales de los seres humanos. Debido a que su distribución es bastante común, se propagan muy fácilmente de una persona a otra, siendo frecuente encontrarlos, sobre todo en los niños y niñas.

Un animalito adulto tiene el tamaño de una pequeña semilla de sésamo, mientras que sus crías, conocidas como ninfas, son todavía más pequeños. A su vez, los huevecillos llamados liendres, poseen casi el tamaño de la caspa, éstos últimos se suelen ubicar en mayor frecuencia en la zona cercana al cuello y detrás de las orejas.

Las liendres y ninfas de los piojos se alojan con más frecuencia en el área de las sienes y detrás de las orejas. Foto: Archivo | OEM

Contrario a lo que suele creerse, el tener piojos no es sinónimo de falta de higiene, o vivir en condiciones poco adecuadas, ya que estos animales pueden afectar a cualquier persona que mantenga contacto directo con ellos, y por lo general, al no ser tratados a tiempo, se convierten en un problema recurrente.

Por si esto fuera poco, las hembras suelen poner sus huevecillos en el cuero cabelludo, mismos que se adhieren firmemente a las fibras capilares gracias a una sustancia pegajosa. Con ello, se acelera su propagación, dando lugar a una infestación que es más difícil de eliminar.

¿Cómo puedo deshacerme de los piojos?

La pediculosis es como se denomina a una infestación por piojos o larvas de ellos en el ser humano, sus síntomas incluyen comezón, piojos visibles en el cuero cabelludo y presencia de huevecillos (liendres) en el tallo piloso.

Los huevecillos de piojo, conocidos como liendres, se adhieren a las fibras capilares gracias a una sustancia viscosa. Foto: Pixabay

Por fortuna, actualmente existen varios métodos para eliminar a los molestos piojos, que incluyen desde remedios caseros hasta medicamentos especializados. A continuación te indicamos cuáles son los más utilizados y para qué caso en particular sirve cada uno.

Remedios caseros contra los piojos

Peine para piojos

Se trata de un peine especial también conocido como lendrera, el cual cuenta con una serie de púas muy cerradas, de al menos 0.3 milímetros de separación, que se pasa cuidadosamente sobre el cabello.

Esta herramienta permite arrastrar tanto a los piojos como las liendres del cuero cabelludo, pero se debe poner especial atención en la nuca y las sienes, que es donde más suelen anidar estas criaturas.

Puedes impregnar el peine con un poco de vinagre para que los piojos se despeguen más fácilmente del cabello. Foto: Archivo | OEM

Aunque el proceso parezca complicado, puedes realizarlo con ayuda de una buena cantidad de luz y mucha paciencia, de preferencia, en cuanto se detecta el primer piojo.

Lavar el cabello con vinagre

El remedio más tradicional de las abuelas para combatir los piojos consiste en lavar el cabello con esta sustancia, la cual se cree que los elimina fácilmente.

No obstante, el uso de este remedio es algo limitado, ya que, si bien, ayuda a que los piojos se despeguen más fácilmente al usar la lendrera, no está considerado como útil por los profesionales de la salud. Eso sí, no tiene efectos secundarios, además del mal olor que puede dejar en el cabello.

Aceites o esencias de plantas

Existen múltiples productos naturistas que son ofertados como el remedio definitivo para los piojos, los más comunes incluyen aceites esenciales de plantas como lavanda, eucalipto o extracto del árbol del té.

A pesar de que muchas de estas sustancias son reconocidas tradicionalmente como antisépticos naturales, no hay estudios científicos concluyentes, por lo que quizás no sean la mejor idea para eliminar la pediculosis.

Tratamientos para los piojos

Si lo que deseas es un método comprobado para erradicar a los piojos, o si te encuentras frente a un caso de pediculosis o infestación severa de piojos, lo ideal es recurrir a un tratamiento médico ideado específicamente para combatirlos.

Permetrina

Se trata de uno de los tratamientos clásicos contra los piojos, elaborado a base de insecticidas químicos. La permetrina se puede encontrar en forma de lociones o champús especiales, y es posible adquirirla en farmacias.

Para los casos más graves de pediculosis, se recomienda combinar productos, por ejemplo, usar tanto el champú como la loción antipiojos, prefiriendo aquellos que permanecen por más tiempo sobre el cabello.

Aunque este método puede ser muy eficaz, hay algunos piojos que han desarrollado resistencia al tóxico, lo que dificulta acabar con ellos, además, al ser productos químicos, pueden causar efectos secundarios sobre la salud.

Lindano

Es otro producto químico más fuerte que la permetrina, por lo que algunas personas recurren a él en casos especialmente difíciles; sin embargo, al ser tan tóxico, acarrea riesgos de irritación e incluso puede producir afectaciones neurológicas tras el uso prolongado.

Siliconas

Los nuevos productos antipiojos, recurren al uso de siliconas como una manera de evitar los efectos adversos de otras sustancias químicas.

Algunas de las más utilizadas son la dimeticona y la ciclometicona, éstas funcionan impregnando al piojo o liendre en el cabello para luego ahogarlo.

El único inconveniente es que estos productos suelen ser más costosos que el de los insecticidas clásicos.

