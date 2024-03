¿Cómo limpiar historial en Buró de Crédito según la Condusef?

Para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) el Buró de Crédito no es una lista negra en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo, sino una Sociedad de Información Crediticia, que la transforma en historiales crediticios y a través de los registros las entidades financieras evalúan y determinan si te prestan dinero o no.

En este sentido, para la Condusef el aparecer en el Buró no es malo, ya que las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos. En este caso si tu historial es bueno, las entidades financieras te abrirán las puertas a nuevos créditos, pero de lo contrario, si es malo, no habrá puertas abiertas sino cerradas.

Las personas físicas o morales, regularmente están sujetas a tener algún tipo de crédito, ya sea de consumo, empresarial, hipotecario, automotriz, alguna tarjeta departamental o servicios de telefonía o televisión de paga, por lo que acceder a alguno de ellos, tu información y el comportamiento de los pagos se verá reflejado en tu historial crediticio.

Lo anterior es debido a que las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, se trate de sin son puntuales o presentan retrasos, es decir el Buró de Crédito refleja lo bueno y lo malo.

Es por eso que, si tu historial crediticio es bueno, tendrán las puertas abiertas a futuros créditos, pero de lo contrario si es malo, estarán cerradas. Las entidades financieras que ofrecen préstamos utilizan dichos registros, ya sea para personas físicas o morales que están en el Buró y evalúan y determinan si eres o no sujeto de crédito.

De acuerdo a lo anterior es importante solicitar tu historial crediticio de manera periódica, ya que a través de ello se podrá detectar cualquier anomalía como la aparición de créditos que no solicitaste, pagos mal reportados o consultas a tu historial no autorizadas, que te podrían cerrar las puertas a futuros préstamos. La consulta se puede hacer una vez al año de manera gratuita y hacerlo más de una vez ya representa un costo.

Todas las personas que cuentan con una tarjeta de crédito pueden caer al Buró de Crédito, ya que basta con dejar de pagar algunas cuotas para que te reporten las entidades financieras y se tenga un mal historial.

Por esta razón o por algún otro tipo de crédito de los ya mencionados, se puede tener un atraso o ausencia de pago y eso lleva a formar parte del Buró de Crédito.

¿Cómo limpio mi historial?

Si no deseas tener un mal historial crediticio en el Buró de Crédito, para limpiarlo es necesario llegar a acuerdos, ya que, si por el momento no tienes dinero para liquidar la deuda por completo, intenta llegar a un convenio con las instituciones que te han reportado para lograr una reestructuración de la deuda.

Otra recomendación, es no dejar de pagar, aunque en muchas ocasiones es difícil, se debe intentar no dejar de hacerlo, aunque sea con el pago mínimo de la deuda, para así no afectar el historial crediticio.

También para salir o ser borrado del Buró, según la Condusef, esto depende del monto de la deuda, así como el tiempo en el que se mantiene el registro, por lo que para deudas menores o iguales a 25 UDIS, se elimina después de un año; para deudas mayores a 25 y hasta 500 UDIS, se elimina después de dos años.

Por su parte, para deudas mayores de 500 y hasta 1000 UDIS, se elimina después de cuatro años y por deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS y el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

El valor de la UDI, según información al 8 de marzo de 2024, es de 8.107752 pesos, por lo que una deuda de 10 mil UDIS es equivalente a 81 mil 77.53 pesos.

Durante el proceso, si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio, ya que, si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

En caso de no estar de acuerdo con la información de tu reporte de crédito, puedes presentar tu reclamación en www.burodecredito.com.mx, tienes derecho a dos reclamaciones sin costo al año y cuando pagas una deuda con descuento, tu información aún permanece en el Buró de Crédito; mismo que puedes consultar de forma gratuita en las oficinas de Condusef.

