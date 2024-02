Cuaresma 2024: ¿Qué significa esta celebración religiosa?

Seguramente sabes que durante los días que dura la Cuaresma se acostumbra a no comer carne roja, pero ¿conoces la historia y la explicación detrás de esta celebración religiosa?

Antes de que inicie la primavera, por los meses de febrero y marzo inicia la llamada Cuaresma, las fechas son cercanas a estos días todos los años, este 2024 inició el 14 de febrero, coincidiendo justo con el Día del Amor y la Amistad y terminará el 28 de marzo.

¿Qué es la Cuaresma?

La cuaresma es el periodo de 40 días, a partir del Miércoles de Ceniza y hasta el Domingo de Resurrección, sin contar los domingos, que representan los días que pasó Jesucristo en el desierto.

Te puede interesar: Semana Santa 2024: En qué fecha cae Jueves y Viernes Santo, ¿son feriados?

El Miércoles de Ceniza es el día en el que se acostumbra a que los católicos acudan a misa y les coloquen la cruz negra en su frente, la cual representa la mortalidad y la penitencia por sus pecados, antes era como se hacían los bautizos. La ceniza es resultado de la quema de las palmas del Domingo de Palmas, del año anterior.

Desde esta día inicia un tiempo de refracción para los creyentes que terminará con la muerte y posterior resurrección de Jesús de Nazaret, o más con la conmemoración de estos sucesos descritos en la Biblia.

El periodo viene del tiempo que pasó Jesús en el desierto, en el versículo de Mateo 4:1-25 dice lo siguiente: “Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre.”

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Cultura Miércoles de ceniza: Qué significa esta fecha y por qué nos ponen una cruz en la frente

Aunque no es el único periodo de 40 días significativo en la Biblia pues fueron también este mismo número de días los que duró el llamado Gran Diluvio en la historia de Noé, así como fue el tiempo que estuvo Moisés en el monte cuando recibió los 10 mandamientos, así hay más y más ejemplos.

Sin embargo, es el tiempo en el que Jesús estuvo en el desierto la razón por la cual los cristianos hacen la penitencia del ayuno y el no comer carne roja, durante el Miércoles de Ceniza y cada viernes hasta el Domingo de Pascua.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El ayuno suele ser opcional, hay quienes lo hacen durante los 40 días y quienes lo realizan solo los días que tampoco se come carne roja, pues creen que representa la carne de cristo.

Antes del Domingo de Resurrección, viene el Jueves y Viernes Santo, y el Sábado de Gloria:

Jueves Santo (28 de marzo): Termina oficialmente la Cuaresma, y se celebrará la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní.

Termina oficialmente la Cuaresma, y se celebrará la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Viernes Santo (29 de marzo): Es cuando se llevan a cabo los Vía Crucis, y se conmemora la crucifixión y la muerte de Jesús.

Es cuando se llevan a cabo los Vía Crucis, y se conmemora la crucifixión y la muerte de Jesús. Sábado de Gloria (30 de marzo): Evoca el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado y su fe.

Evoca el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado y su fe. Domingo de Resurrección (31 de marzo): Como su nombre indica es la celebración de que Jesús haya resucitado, justo al tercer día de su muerte.

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

¿Quién decide qué días es y por que no es igual cada año?

Un dato curioso que no muchos saben sobre estas fechas religiosas, es que son determinadas por la luna. El Domingo de Resurrección se determina el primer domingo después de la primera luna llena tras el Equinoccio de Primavera.

Este año por ejemplo, el Equinoccio de Primavera llegará el día 19 de marzo, la luna llena más cercana será el día 25 de este mes, y el primer domingo luego de esto será el día 31.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Desde aquí se cuentan los 40 días previos sin contar los domingos y tienes la fecha exacta del Miércoles de Ceniza, es por esto que cambia cada año pues el calendario no se fija como tal por los períodos lunares, si no que está fijo y se desfasa de vez en cuando pues el año no dura 365 días, sino 365 con 6 horas y un poco más, es por esto que existen también los años bisiestos.