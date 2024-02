"De Cara al Río": Todo lo que sabemos del corredor turístico en Parral

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, es por ello que Parral se prepara para recibir un proyecto ambicioso que promete cambiar su rostro y potenciar su atractivo turístico: "De Cara al Río". Esta iniciativa, respaldada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, actualmente bajo la dirección de Jorge Chánez Peña, promete impulsar la infraestructura y el turismo en la región.

¿Por qué es tan relevante el proyecto "De Cara al Río"?

Este proyecto no solo busca embellecer los espacios urbanos de Parral, sino también mejorar las áreas de exposición de productos locales además de impulsar la parte histórica de la ciudad. Se prevé realizar una inversión de 146 millones de pesos, con el objetivo de aprovechar el potencial turístico de Parral, convirtiendo a nuestra ciudad en un destino de primer nivel en el mapa turístico nacional e internacional.

Hoy la gobernadora Maru Campos dio el arranque de la obra del andador turístico "De Cara el Río". Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

El proyecto "De Cara al Río" no solo beneficiará a Parral, sino que también contempla zonas aledañas con alto valor turístico, histórico y cultural. Se espera que esta iniciativa genere un corredor turístico que haga aún más atractiva toda la región para visitantes locales y extranjeros.

Este ambicioso proyecto buscará tener mirador, plaza para eventos, áreas verdes, alumbrado, pabellón gastronómico, área de lactario, Puntos Naranjas, estacionamiento subterráneo y a nivel superficie.

Además de "Cara del Río", se anunciaron otras obras como el teleférico, el Hospital de Ginecobstetricia que hoy es una realidad y el periférico, todas ellas con la finalidad de fortalecer el crecimiento y desarrollo de Parral en diversas áreas.

"De Cara al Río" no solo beneficiará a Parral, sino que también contempla zonas aledañas con alto valor turístico, histórico y cultural. Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Cuál es la inversión para el proyecto "De Cara al Río"

La inversión total es de 146 millones de pesos, según lo anunciado por la gobernadora Maru Campos al dar a conocer el proyecto.

Este proyecto refleja el interés de Gobierno del Estado en mejorar la infraestructura de Parral para captar un mayor flujo de turistas, mejorando la economía local.

Este proyecto refleja el interés de Gobierno del Estado en mejorar la infraestructura de Parral para captar un mayor flujo de turistas, mejorando la economía local. Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Previamente se habían estado realizando reuniones para evaluar los detalles del proyecto ya que lo que se busca es sacar el máximo provecho a cada peso invertido en la infraestructura de Parral para aumentar la afluencia de turistas y posicionar a como un destino turístico de interés y gran valor para los viajeros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"De Cara al Río" es más que obra de infraestructura, es un proyecto prometedor que busca impulsar el crecimiento turístico y por ende el desarrollo económico de Parral ya que además de embellecer la ciudad, generará oportunidades de empleo y desarrollo económico para las familias de la región.

Publicado en: El Sol de Parral