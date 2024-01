¡Segunda semana de enero congelada! El termómetro podría llegar hasta -15 en la Sierra

Este fin y próximo inicio de semana, entrará una onda gélida, un frente frío y una tormenta invernal que podría dejar congeladas calles y que hará que el termómetro pueda bajar hasta -15 grados centígrados en zonas de la Sierra Tarahumara.

Según la página de Tiempo Severo Chihuahua menciona este domingo 07 de enero ingresa una tormenta invernal, el frente frío 25 y un Vórtice de Núcleo frío que que se juntará para dejar temperaturas congelantes en gran parte del estado, dejando en algunas zonas caída de nieve, aguanieve y fuertes rachas de viento.

El descenso continuará por lo menos hasta el martes 9 de enero, cuando en zonas de la Sierra Tarahumara podría bajar hasta -15 grados centígrados bajo cero, mientras que en otras partes del estado podrá llegar a los -10.

Esta información es congruente a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional quienes mencionan que las temperaturas gélidas inician el 7 y se extienden hasta el 9 de enero en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Asimismo, se esperan 20 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Estas condiciones climatológicas son tan serias que la SEMENA hay puesto alerta.

Estas no serían las primeras precipitaciones de nieve o aguanieve, en el estado de Chihuahua, pues durante la semana que pasó se registraron en Janos Casas Grandes y Madera, justo en la zona que colinda con Sonora.

La autoridad despliega operativo

A causa de las bajas temperaturas que se presentan en el estado que afectan directamente a la ciudad de Chihuahua se llama a la ciudadanía a tomar precauciones, por lo que incluso se desplegó un operativo por calles congeladas.

Se trata de la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública que desplegará 108 agentes con patrulla y otros 80 en motocicletas, con el fin de auxiliar a ciudadanos ante las probables calles congeladas que se puedan presentar.

¡Toma precauciones!

En estas situaciones climatológicas es importante recordar tener cuidado para que no ocurran emergencias o enfermedades, recuerda no salir si no es 100% necesario y abrigarte bien cuando lo hagas, además conduce con precaución para evitar accidentes.

Asimismo procura proteger sobre todo a niños, adultos mayores y personas con algún padecimiento que pueda ser agravado con el frío. Además procura meter a tus mascotas a casa o bien asegurarles un lugar donde puedan estar calientitos y cómodos.

Por otro lado, ten cuidado con los calentones, si se trata de un aparato que utilice gas LP, abre un poco la ventana con esto evitas intoxicaciones por Monóxido de carbono, no olvides no taparlo o acercarlo demasiado a superficies inflamables.

Si notas el olor a gas, debes desconectar todos los dispositivos de los enchufes y salir de inmediato de tu domicilio y llamar al 911, además nunca duermas con calentones prendidos, ni aunque sean eléctricos.