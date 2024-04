Emma Campoya, Mexicana Universal Chihuahua 2023, se prepara para la etapa Nacional

Emma Suzana Campoya Magallanes, de 27 años, es Mexicana Universal Chihuahua 2023 y se encuentra preparando para la siguiente etapa el evento Nacional Mexicana Universal con fecha y sede por definir próximamente por lo cual se encuentra hoy en día preparándose para dejar en el alto el nombre de su estado Chihuahua y su localidad de origen, Ciudad Juárez.

La joven de 27 años es licenciada en Turismo egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua, sin embargo, actualmente se desempeña como modelo profesional, y es representada por una agencia a nivel nacional e internacional, cuenta con 11 años dentro de la industria del modelaje donde ha trabajado para diversas marcas comerciales y diseñadores de talla nacional e internacional, también soy es creadora de contenido para Revlon y Pink Up marcas de cosméticos; además es empresaria, junto con su padre y hermano crearon un negocio de venta de accesorios y refacciones para ATV- UTV y Motocross.

Sobre su coronación, Emma Campoya habló con este medio de comunicación: “Las palabras que compartí antes de coronarme fueron que nadie define nuestro valor, ese lo decidimos nosotros mismos, sólo nosotros sabemos hasta dónde somos capaces de llegar, nadie tiene el derecho a limitarte y hacerte sentir inferior; fue parte de mi respuesta a la pregunta final.





Y cuando escuché mi nombre al momento de la coronación, lloré no sólo de felicidad, sino por ese sentimiento de cuando has trabajado por un objetivo tanto tiempo, bastante esfuerzo, tiempo invertido, sacrificios y ver que todo valió la pena, es muy gratificante para el alma.

“Asimismo, mis obligaciones como portadora de este título es ser representante de un estado en una plataforma de belleza va más allá de lo que varias personas pueden ver cómo hacer sesiones de fotos y tener presencia en eventos.

“Mi verdadera misión como portadora del título de Mexicana Universal Chihuahua es compartir un mensaje que trascienda y mi experiencia de vida es un ejemplo de superación que deseo compartir para seguir inspirando a bastantes mujeres, adolescentes y niñas, además de ser voluntaria en causas nobles y seguir aportando a mi comunidad chihuahuense de manera positiva”, indicó.

Por otro lado, se le cuestionó en dado caso de triunfar en la siguiente etapa, ¿qué se puede esperar de la nueva reina?: “Por mi parte, el llegar a ser una embajadora de la belleza de mi país, me hace sentirme orgullosa de llevar y exponer mis raíces a nivel internacional, con determinación, dedicación y disciplina, cualidades que me caracterizan sin duda, puedo llegar a lograr un buen resultado”, expresó..

TRAYECTORIA

“Mi primer acercamiento a las pasarelas fue a los 16 años, una agencia de mi ciudad me descubrió por medio de un casting en un centro comercial, ellos me dieron las bases, pasarela y desenvolvimiento escénico, me dieron la oportunidad de asistir a una convención de modelos en la Ciudad de México cuando tenía 17 años donde fui seleccionada en ese momento por cuatro agencias nacionales.

“Sin embargo, no tomé la oportunidad porque mi interés estaba en terminar mis estudios de preparatoria; después me fui a los 20 años una temporada a la Ciudad de México con una agencia que me firmó en ese entonces, realicé trabajos para diseñadores nacionales y regresé a terminar mi carrera universitaria. En ese lapso se me presentó la oportunidad de representar en una plataforma de belleza a México, fui Miss Continente Americano México 2017, la sede fue en la Ciudad de México y fue una experiencia que me encantó, porque me enfrenté a retos como tomar un micrófono y hablar en público, me ayudó a salir de mi zona de confort”, informó.

OBJETIVOS

“Uno de los que me fijé hace años fue convertirme en mi mejor versión. Adquirir hábitos saludables como hacer ejercicio, leer, nutrirme de diversos temas, despertar mi espiritualidad no desde el lado religioso, sino desde la conciencia de que estamos en este mundo por una misión, soy agradecida, soy consciente del momento y trato siempre de estar en armonía con mi cuerpo, mente y espíritu.

También sigo trabajando en compartir justo esta filosofía de vida a más personas, inspirar de alguna forma a través de mi historia de vida y prácticas para que logren descubrir su mejor versión.

Como participante de belleza, llegar a representar a mi país a nivel internacional ha sido uno de mis grandes sueños y que mejor cuando llevas un mensaje tan arraigado que sabes puede ayudar a mejorar demasiadas vidas.

“Y en un futuro lejano, aproximadamente 10 años, me veo como una mujer más fuerte, madura, resiliente, perseverante, exitosa en cada área de mi vida; cualidades que me han acompañado siempre y me han permitido cumplir cada uno de mis objetivos. En lo profesional, me encantaría llegar a crear más negocios y poder brindar trabajo a las personas. Y en mi vida personal, estar presente y disfrutar cada minuto de los seres que más amo”, finalizó Emma Suzana Campoya Magallanes.