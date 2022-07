Medicamentos caducados ¿es seguro usarlos? La ciencia lo explica

En todos los hogares es sumamente usual que tengamos varios medicamentos que fuimos juntando con el tiempo que ya ni sabemos para qué se usan y sólo los seguimos acumulando.

En estos casos es muy común que muchos de estos sean medicamentos caducados, y si no nos fijamos bien, corremos el riesgo de tomar alguno por accidente, pero ¿es seguro usar medicamentos vencidos? Acá te traemos la explicación.

¿Qué tan seguro es tomar medicamentos caducados?

Legislaciones de todo el mundo exigieron que las medicinas que se comercializan, tengan registrada en el empaque una fecha de caducidad, la cual se marca luego de realizarle varios estudios científicos.

Desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que las fechas de caducidad de los medicamentos, nunca deben pasar de los cinco años, por ello, es muy raro que encontremos medicinas que superen ese tiempo de caducidad.

Pese a que hay algunos productos farmacéuticos que son creados para durar más de cinco años en perfectas condiciones, por ley, los investigadores y científicos deben poner una fecha menor a 5 años entre el momento de la creación del medicamento y el momento en que debe desecharse.

Los laboratorios hacen decenas de estudios a los medicamentos para determinar su fecha de caducidad/Foto ilustrativa: Pexels

¿Qué pasa si tomo un medicamento caducado?

Lo más probable es que si tomas un medicamento que venció sólo unos días antes de que lo ingeriste, no te pase absolutamente nada.

De hecho, expertos han aclarado que en muy pocas ocasiones un medicamento vencido puede hacerle daño a una persona, lo que ocurre en la mayoría de ocasiones es que el medicamento ya no tiene el mismo efecto.

A pesar de esto, es importante que evites a toda costa tomar medicamentos vencidos, a menos que ya no tengas otra alternativa, y procura que si lo vas a hacer, lo hagas con medicamentos que tengan sólo algunos días de haber caducado.

Si tomas antibióticos ya caducados con potencia reducida, puedes arriesgarte a que estos, no ataquen las infecciones como deben hacerlo, y eso no es lo peor, si no que la enfermedad puede agravarse y puedes generar resistencia a los antibióticos.

Es importante que sepas que los medicamentos pueden perder su eficacia si no los guardas en las condiciones debidas.

Los medicamentos pueden perder su eficacia si no los guardas en las condiciones debidas/Foto ilustrativa: Pexels

¿Cómo debo guardar los medicamentos?

Los medicamentos se mantendrán estables siempre y cuando los guardes como es debido, por ejemplo, las gotas para los ojos siempre deben tener su tapa puesta y deberás guardarlos en lugares secos. Las jeringas también deberán estar siempre bien empaquetadas y selladas totalmente.

En general todos los medicamentos debes guardarlos en lugares así, secos, además, debes evitar dejarlos expuestos al sol o en lugares muy húmedos, pues de lo contrario, podrían estropearse.

De igual forma, siempre que compres algún medicamento lee muy bien la caja para que cheques cuáles son las condiciones en las que debe ser guardado.

Por último, si tienes un botiquín casero con decenas de medicinas, procura hacer una limpieza al menos cada seis meses para acomodar todo, desechar las cosas que ya no te sirvan y comprar lo que haga falta.