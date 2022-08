¿Existe relación directa entre los casos de suicidio y el confinamiento por el Covid-19?

A casi tres años del inicio del confinamiento por la expansión del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Covid-19, los estragos de esta enfermedad son incalculables. El coronavirus además de ser un mal infeccioso capaz de contagiar a millones de personas en el mundo, con síntomas tales como obstrucción de las vías respiratorias, agotamiento físico y estrés, también destapó otros problemas serios como la falta de previsión y atención a dos grandes problemas invisibles: depresión y ansiedad; que de no ser tratados a tiempo se endurecen mostrando su cariz más oscuro, el suicidio.

Aunque en un principio no había muchos estudios que confirmaran o cancelaran la asociación entre estos decesos a raíz del confinamiento, al igual que otros trastornos físicos y mentales, ahora es posible concretar bases. Instituciones como el National Confidential Inquiry (NCISH) y la Universidad de Manchester, ambas en Reino Unido, arrojan luz sobre los efectos secundarios de la pandemia alrededor de los nuevos desórdenes psicosociales.

Negligencia pública ante la depresión y ansiedad

“Para nadie es nuevo que la tristeza crónica cobra más vidas que el cáncer.” afirmó el doctor Charles Rubenstein, psiquiatra e investigador de Oxford Medical Sciences, donde el profesional de la salud, recalcó que la falta de programas con cobertura específica para personas con estados críticos de ansiedad y pánico. “La pandemia sólo vino a agudizar los miedos que todos guardamos secretamente, temor a la soledad, falta de trabajo, fin de nuestra rutina y estilo de vida establecido. Todo ello dispara niveles inmensos de angustia a los millones de personas que viven con esta clase pensamientos repetitivos diariamente.” añadió el experto.

Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada vez es menor la de edad de las personas que padecen depresión y ansiedad, registrando casos en infantes de hasta 9 años de edad, exponenciando la taza de suicidio y mortandad temprana.

Según Rubenstein la ausencia de muestras de afecto, bullying, sobreexposición a los medios de comunicación y falta de relaciones interpersonales reales, inducen a las personas a creer que no hay salida. El experto también señala que en estos últimos 3 años las líneas anónimas de atención telefónica y online, han ido a la alza, ya que en la mayoría de los casos la escucha activa sin prejuicios y empatía ha permitido salvar cientos de vidas.

La pandemia fue un catalizador inmenso de lo grave que está la población mundial en lo referente a la salud mental/Foto: Pexels

Más que apoyo moral

Con regularidad se piensa que los pacientes con antecedentes suicidas se comportan así para llamar la atención de su núcleo cercano y que pueden aliviarse con brindar “ánimos” a los afectados. No obstante, la realidad es totalmente distinta; Las personas que atraviesan este proceso experimentan un mundo sin opciones; donde la presión social, el abuso y la ignorancia les hacen blanco de este escenario.

De manera que capacitar a tutores o guardianes de las personas con un cuadro agudo de ansiedad y depresión pudiera ser la forma de detener esta serie de casos, asegura la doctora Thelma Yllescas, profesora de la facultad de Psicología de la Anáhuac. “La pandemia fue un catalizador inmenso de lo grave que está la población mundial en lo referente a la salud mental. Es más fácil dejar para después las cosas que nos asustan, que hacernos cargo de nuestros demonios. Por ello cuando estuvimos encerrados en casa sin saber qué hacer se desataron todo tipo de pensamientos catastróficos, expresiones de desesperanza, impotencia, ataques de pánico, dificultad para hacer frente al ambiente familiar, pérdida del trabajo e insomnio.” factores que aceleran el desgaste emocional.

Por lo que una forma de hacer frente a este panorama, es buscar apoyo profesional inmediato, vocalizar que se vive una situación límite y pedir ayuda. “Si no puedes con el aislamiento, escasez económica o simplemente te sientes vulnerable, no dejes que esas sensaciones te carcoman, existen muchas redes de apoyo dispuestas a solidarizarse.” señala la especialista quien además menciona que hay tres redes de apoyo disponible al alcance de todos nosotros, y que, si una no responde, busquemos entre las otras para salir adelante:

REDES PRIMARIAS

-Familiares

-Amigos

REDES SECUNDARIAS

-Vecinos

-Maestros

-Compañeros de trabajo

REDES TERCIARIAS

-Centros de salud

-Especialistas particulares

-Autoridades judiciales

La prevención garantiza la salida

A pesar de que los gobiernos de las naciones deberían tener una participación activa en el combate y tratamiento del suicidio, esta situación es una responsabilidad colectiva advierte la OMS. La depresión, ansiedad y finalmente el suicidio son resultado de una serie multifactorial, por lo que no hay una única ruta para detener su curso. “Debemos procurarnos la supervivencia como grupo humano, ya que si está en la medida de tus posibilidades ser agente del cambio para mejorar la vida de alguien no lo dudes, son tiempos difíciles para todos, lo correcto es tender puentes, no romperlos.” expresó Yllescas para finalizar.

Esto incluye fortalecer vínculos sociales con los públicos vulnerables (adultos mayores, discapacitados niños pequeños, adolescentes, personas en situación de calle), extender apoyos económicos, crear entornos protectores y respetuosos, donde se promueva la comunicación y la conectividad e impedir que alguien se sienta abandonado por falta de opciones o ayuda.

Estás son algunas líneas de ayuda a las que puedes llamar:

Línea de la Vida, ayuda profesional para personas con depresión marca 014.

El Centro de Atención Ciudadana la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones también ofrece atención personalizada a la población sobre los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y de salud mental.

Teléfonos: 800 911 2000

Horario: 24 horas los 365 días

Consejería SAPTEL: El Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono, ofrece un servicio de terapia psicológica gratuita facilitada por psicólogos certificados.

Teléfonos: 555 259 8121 y 800 472 7835

Horario: 24 horas los 365 días

Consejo Ciudadano





El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, brinda asesoría jurídica y atención psicológica gratuita por Teléfono y WhatsApp al público en general.

Teléfono: 555 533 5533.

Horario: 24 horas los 365 días.

CIJ. Integración Juvenil





El Centro de Integración Juvenil cuenta con servicio telefónico de apoyo psicológico gratuito para jóvenes adictos, brinda información sobre la prevención y tratamiento de las adicciones.

Teléfonos: 555 212 1212 555 999 4949

Whatsapp 1: 557 518 5547

Whatsapp 2: 554 544 9743

Horario: 24 horas los 365 días

IMSS





El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también cuenta con un servicio de Orientación Médica Telefónica en Salud Mental a través del número 800-2222-668, opción 4, donde psicólogos y psiquiatras brindan atención, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.