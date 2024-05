¡No sólo le copia sus outfits! Harry Styles y Juan Gabriel cantan canción gracias a la IA

De unos meses para acá se han viralizado diferentes versiones de canciones originales cantadas por artistas famosos o bien covers con voces reconocidas realizados por medio de la Inteligencia Artificial, la cual se podría decir que está en ascenso, siendo cada vez más popular para contenido y como herramienta de trabajo.

Este es el caso de una canción especial, pues obra de “El Divo de Juárez” que lamentablemente dejó este mundo en agosto del 2016, dejando un hueco en el corazón no solo de los mexicanos, también para Latinoamérica y quizás el mundo.

La canción es “He venido a pedirte perdón” de Juan Gabriel, la cual, gracias a la IA, puedes escuchar en dueto con el cantautor británico Harry Styles, en una forma de “espanglish” pues en interpretada con inglés y español.

Esta “colaboración” no es tan descabellada como podría parecer, pues desde hace varios años en diferentes redes sociales se han hecho virales comparaciones de los artistas, aunque parecen tan lejanos por su contexto de vida.

Se trata de uno de los más grandes artistas de América Latina, así como uno de los compositores más conocidos para toda la población hispana, que dejó huella en la cultura entera en especial de los mexicanos, que nació en 1950 y que con su estilo único cantaba desde ranchera hasta pop.

Por su parte, Harry Styles es un joven cantante, que subió a la fama apenas este siglo, por lo que está más contado con los jóvenes, en especial con las mujeres, pues formó parte de una de las Boy Bands modernas más exitosas de la historia One Direction, formada en 2010.

Pero en realidad sus voces, simuladas parecen combinar muy bien, inclusive hay una pequeña conversación al inicio del video que puedes encontrar como “Juan Gabriel, Harry Styles (IA) - He venido a pedirte perdón (Here to apologize)” en el canal de Vintage Sounds México.

Según la descripción del video la voz original de Harry es de Emilio Román, y puedes encontrarlo también en YouTube, en especial con el video que se lleva por nombre “Emilio Roman - Here To Apologize (He Venido A Pedirte Perdon)” es un cover en inglés de la canción de Juanga.

¿Los outfits que Harry le copia a Juanga?

Desde el aspecto geográfico y los idiomas que hablan o hablaban ambos artistas parecieran no tener mucho en común, pero desde hace tiempo se han comparado sus estilos de vestir, por más curioso que suene al parecer Harry Styles usa trajes bastante similares con El Divo de Juárez.

Lo anterior, pues en el estilo de Juan Gabriel, en su momento, y Harry Styles abundan los trajes que se salen del típico esmoquin negro, con lentejuelas y colores muy llamativos, incluso los usuarios en redes sociales han realizado videos comparando vestimentas casi iguales de ambos.

Quizás de este detalle se originó esta canción en conjunto que en realidad no canta ninguno de los dos, pero es sin duda un detalle divertido y hasta emocionante para los fans de ambos cantantes.