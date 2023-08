¿Flojera de ir al Seguro? Conoce los trámites que puedes hacer en la app IMSS Digital

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a disposición de la derechohabiencia una aplicación para celular en la cual podrán acceder a diversos trámites y servicios de la Institución a cualquier hora, los 365 días del año.

La app fue lanzada en marzo del 2015 y hasta la fecha, siguen actualizándola constantemente. Desde su implementación, se habían realizado hasta junio de 2017, 4,4 millones de trámites y servicios a través de ella. Conoce aquí cuáles son los trámites que puedes realizar en la app IMSS Digital.

App IMSS Digital

El IMSS está consciente de que las necesidades de los usuarios cambian, por tal motivo, lanzaron la aplicación para celulares IMSS Digital, la cual está disponible para descargar tanto para usuarios con dispositivos Android o IOS. Desde su lanzamiento, han llevado a cabo diversas actualizaciones a la aplicación para beneficio de los derechohabientes.

Además de ofrecer diversos trámites, la app proporciona la ubicación del Código infarto y del Módulo Atención Respiratoria (MARSS); también puedes realizar el cuestionario CHKT en línea, que al finalizarlo te arrojará recomendaciones de salud y te va a sugerir que te realices un chequeo médico en un Módulo PrevenIMSS.

Fotos: Captura de Pantalla | App IMSS Digital

Estos trámites puedes hacer en la App

Agendar una cita con Médico Familiar: una de las mejores opciones que ofrece la aplicación móvil del IMSS es la facilidad de agendar una cita con el médico familiar. Para agendarla, tienes que seleccionar la opción “Cita medicina familiar” y a continuación seleccionar a la persona para la cual será la cita (en caso de tener a más de una persona asegurada), después te va a aparecer un calendario, selecciona una fecha y luego en Continuar, te van a aparecer los días y horas disponibles, selecciona cualquiera de ellos, por último, solo tienes que confirmar la cita seleccionando la opción “Agendar”.

También podrás ver todas las citas que has agendado en el icono de Calendario que se encuentra en la parte inferior derecha.

Fotos: Captura de Pantalla | IMSS Digital

Obtener o consultar tu Número de Seguridad Social: en esta opción puedes solicitar que envíen tu NSS a tu correo electrónico registrado, te llegarán dos archivos PDF: uno con tu comprobante de NSS y otro con una tarjeta de tu NSS que puedes imprimir y recortar para llevarlo a todos lados.

Vigencia de derechos: aquí podrás solicitar un reporte con la vigencia de tus derechos en el IMSS, el cual te llegará a tu correo electrónico registrado. En el archivo PDF encontrarás los datos generales, de aseguramiento, datos del último patrón, detalles de vigencia y los beneficiarios.

Darte de alta o cambiar de clínica: si te cambiaste de domicilio y tu clínica asignada ahora te queda lejos, en la app del IMSS Digital podrás cambiarla fácilmente. Cabe resaltar que, si recientemente hiciste una modificación de clínica, tendrás que esperar seis meses para volver a elegir otra clínica, pero si requieres hacer este trámite, puedes acudir a la clínica a la que deseas hacer el cambio.

Obtener un Reporte Personalizado de Cotización al IMSS: en este reporte encontrarás información sobre los servicios y beneficios que provee el Instituto, así como las herramientas para dar un seguimiento oportuno a su estatus afiliatorio.

Pedir la incapacidad por maternidad: el IMSS pone a tu disposición el trámite para solicitar desde tu hogar de una forma rápida y sencilla, la Incapacidad por Maternidad de manera digital, sin necesidad de que acudas a tu Unidad de Medicina Familiar.

Licencia 140 Bis: la licencia para padres trabajadores con hijo menores de hasta 16 años diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán solicitarla desde esta aplicación, la cual se enviará al correo electrónico registrado y el del patrón.

Obtener tu constancia de semanas cotizadas: en este documento encontrarás la información detallada de los últimos patrones para los que cotizaste; tu salario base de cotización; la fecha de la última alta; la fecha de la última baja; historial de salarios base y el nombre o la razón social del patrón. Al solicitarlo, te llegará a tu correo electrónico registrado.

Obtener una constancia de no derechohabiencia: en este documento se especifica que no tienes derecho para acceder al servicio médico del IMSS, por lo que debes acudir a otra dependencia para acceder a dicho servicio. Si tienes vigente el derecho al servicio médico no se emitirá ningún documento.

Permiso COVID: este permiso está dirigido a personas trabajadoras aseguradas de manera directa para que puedan entregarlo a sus patrones y justificar su ausencia en el trabajo por esta enfermedad.