¿La viruela del mono puede volverse pandemia? La complicada respuesta

Gran conmoción ha causado a nivel internacional el brote de viruela del mono, donde ya se han reportado varios casos en todo el mundo y cada día surgen más.

Sin embargo, ante el aumento de contagios, se corre el riesgo de que la humanidad vuelva a enfrentar otra pandemia en este caso relacionada a la viruela del mono, por lo que aquí te decimos lo que debes de saber sobre la enfermedad.

¿Qué es la viruela del mono?

Para empezar hay que ir al significado de la enfermedad, la cual de acuerdo a archivos periodísticos, es una enfermedad causada por un virus que, como sugiere su nombre, generalmente se propaga entre los monos en África central y occidental, pero ocasionalmente salta a las personas y causa pequeños brotes.

#Monkeypox has so far been reported from 11 countries that normally don't have the disease. WHO is working with these countries & others to expand surveillance, and provide guidance.

¿Cuántos casos hay en el brote actual?

En el momento de la publicación, 109 casos de viruela del simio están confirmados o son sospechosos en todo el mundo, según una lista de informes compilada por Moritz Kraemer en la Universidad de Oxford, John Brownstein en el Boston Children's Hospital y sus colegas.

En Reino Unido, España y Portugal también se han registrado casos / Foto: Archivo | OEM

El Reino Unido tiene nueve casos confirmados, la mayoría en Londres. Portugal cuenta con 14 casos confirmados y 20 sospechosos, mientras que España tiene siete casos confirmados y 24 sospechosos.

Italia tiene dos casos sospechosos, mientras que Bélgica tiene dos casos sospechosos y uno confirmado. Francia y Suecia tienen un caso confirmado y uno sospechoso. Canadá tiene un caso confirmado y 21 sospechosos. Australia tiene un caso confirmado y uno sospechoso.

¿La viruela del mono podría convertirse en otra pandemia?

Si bien los investigadores no descartan por completo una pandemia, sin embargo, no creen que sea probable, ya que la expectativa es que este brote pueda contenerse mediante el rastreo de contacto, como todos los brotes anteriores de viruela del simio.

Actualmente unos países como el Reino Unido está ofreciendo vacunas a los contactos considerados de alto riesgo de infección para ayudar a garantizar que el virus no continúe propagándose.

“No creo que la ciencia apunte a eso en este momento”, dice Brownstein. “Es importante no poner esto al mismo nivel que un nuevo coronavirus”.

Algunos investigadores han advertido previamente que la viruela del simio es una amenaza creciente. “La aparición de la viruela del simio como un importante patógeno humano es indiscutiblemente un escenario realista”, afirma un artículo de 2018.