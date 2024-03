Lanzan documental del conflicto en presa La Boquilla en 2020; lo dedican a Jessi Silva

El 8 de septiembre del 2020 ocurrió un hecho que estremeció a los chihuahuenses y a todo México: el asesinato de Jessi Silva, una mujer, que junto con su esposo, fue atacada a balazos por elementos de la Guardia Nacional luego de ir a una manifestación en la que, junto con cientos de agricultores, exigían que el agua de Chihuahua se quedara en la región y no fuera desviada conforme al Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Lamentablemente, la mujer de aproximadamente 34 años falleció víctima del ataque por parte de las autoridades, lo que provocó una profunda indignación entre la población, especialmente entre los campesinos y, naturalmente, sus seres queridos.

El caso se vio totalmente envuelto entre injusticias, datos imprecisos y violaciones a los derechos humanos, por lo que se hizo bastante conocido tanto a nivel local, nacional e incluso internacional. Debido a ello años después, Testigo Ocular, una organización dedicada a documentar eventos políticos a través de fotografías y vídeos, decidió producir un documental titulado "Boquilla, de la sequía al saqueo".

“Boquilla, de la sequía al saqueo”: ¿De qué trata el documental que está dedicado a la memoria de Jessi Silva?

"Boquilla, de la sequía al saqueo" es un documental que honra la memoria de Jessi Silva al abordar los acontecimientos que desencadenaron el conflicto por el agua en Chihuahua en septiembre de 2020. El documental recoge los eventos desde el 19 de julio de 2020 en adelante, ofreciendo un análisis detallado de las causas, consecuencias y el impacto de la sequía y la austeridad en el sector agrícola.

Este material refleja claramente las injusticias de las que fueron víctimas miles de agricultores, y sus familias quienes lucharon por defender el agua del estado, al tiempo que retoma varios clips de mensajes emitidos por diferentes autoridades gubernamentales, al igual que varios noticieros y medios de comunicación.

Los primeros minutos del documental presentan declaraciones tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de Juan Carlos Loera, delegado del Bienestar, quienes aseguraban que Chihuahua no se quedaría sin agua y que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, el documental cuestiona estas promesas a la luz de los acontecimientos posteriores.

Posteriormente aparece un video de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), quien pide a las autoridades retirar a la Guardia Nacional para evitar “militarizar” el conflicto con el agua y luego de eso, la narradora comienza a dar un panorama más amplio de lo que se vivía en ese momento en el estado.

De igual forma, muestra cómo a poco comenzó a intensificarse el movimiento, tanto por parte de los campesinos, como de las autoridades, quienes en cierto momento comenzaron a mostrar una actitud un tanto agresiva, lo cual tuvo repercusiones fatales más adelante.

Asimismo, revela a detalle cómo fue todo el ataque del que fueron víctimas Jessica Silva y su esposo, Jaime Torres, quienes horas antes de su agresión habían participado en una protesta masiva junto con cerca de 8 mil productores, quienes desalojaron a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla para evitar que el líquido fuera destinado al Tratado de Aguas Internacionales.

Según testigos, fueron miembros de la Guardia Nacional quienes le arrebataron la vida a Jessi Silva con cuatro disparos, mientras que su esposo quedó gravemente herido pero por fortuna logró sobrevivir para contar la verdadera historia de lo ocurrido. Al iniciar las investigaciones de los hechos, fue que comenzaron las inconsistencias, pues aunque las autoridades aseguraban que habían repelido una agresión, no hubo pruebas claras de que esto fuera así y por el contrario, todo apunta a que fue un acto de intimidación.

El documental retoma uno a uno, todos los elementos que formaron parte de la investigación, mostrando videos, declaraciones escritas en las carpetas de investigación, publicaciones en redes sociales, audios, etc., empatando datos y desentrañando hasta lo más profundo del caso, que a decir de este material, tuvo muchas inconsistencias y contradicciones.

El reportaje aborda el Tratado de Aguas Internacionales y cómo afecta la sequía a Chihuahua

También, explica a detalle qué es y en qué consiste el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que es un convenio que se firmó en el año en mención entre Estados Unidos y México, en el cual se aclara cómo debe repartirse el agua de los ríos que se encuentran en ambas partes de la frontera.

De igual manera da un panorama más amplio de la forma en que se llenan las presas, cuáles son, cómo se distribuye el agua en Chihuahua y en otros estados como Coahuila, y cómo hacen los agricultores chihuahuenses para realizar el riego de sus cosechas.

Al igual, expresa lo importante que es que las presas de un estado líder en producción de manzana, cacahuate, pistache, cebolla, sandía, algodón, avena, etc., estén llenas, y el por qué los productores de Chihuahua pelean tanto por que se pueda regar la mayor cantidad posible de cosechas.

Pero no sólo aborda el conflicto por el agua en sí, sino también la repercusiones que ha tenido el mismo y la sequía, pues afectan los ingresos de los campesinos, sus familiares, y la sociedad en general, que debe comprar sus alimentos a costos mucho más elevados, afectando significativamente a quienes menos tienen, dejándolos incluso sin poder comer.

El documental que fue subido por Testigo Ocular apenas el día de ayer, 24 de marzo del 2024, tiene más de 3 mil 700 visualizaciones y muchísimos comentarios de chihuahuenses aplaudiendo el gran trabajo que hicieron quienes lo elaboraron, al tiempo que agradecieron el haber dado a conocer todo el contexto de lo que ocurría en ese entonces en el estado, que no dista mucho de lo que sucede actualmente en el campo.

Actualmente todo el estado está viviendo una fuerte sequía, por lo que no hay suficiente agua para regar las cosechas, dar alimento y agua a los animales, abastecer a los hogares chihuahuenses, etc., y es justo por eso mismo que es importante que se den a conocer este tipo de historias, para que el pueblo y las autoridades pertinentes puedan actuar a tiempo antes de que llegue un punto en el que no exista ciclo agrícola.