“Me daba energías para vivir” Don Cuco busca a su perrita "Nani” por todo Chihuahua

En casa, las mascotas son desde un buen compañero hasta parte vital de nuestro día a día, para Don Cuco su perrita “Nani” lo es todo, pues le da fuerza para continuar con su vida y salir de su casa, lamentablemente la chihuahua de 13 años fue robada hace unos días, el adulto mayor de 81 años pide entre lágrimas que le devuelvan a su amiga y la busca a lo largo de la capital.

Hace ya varios años, el señor Refugio Martínez, se quedó solo, pues su pareja sentimental falleció y los hijos de ella se fueron de casa. Don Cuco pasó por días difíciles y nada podía animarle, hasta que alguien le regaló a Nani, la que devolvió la energía y la alegría al hombre.

También te puede interesar: Grutilda y Grutildita: Las gatitas que son guardianas en las Grutas de Nombre de Dios

Don Cuco tiene 81 años y Nani tiene ya 13, ambos se acompañaban durante cada momento, el señor ya no se sentía solo y llevaba consigo siempre a su amiga fiel, sin importar que “comieran solo frijoles” y a pesar de una enfermedad del corazón que padece el señor, eran felices.

Hace ya unos meses la perrita comenzó a sentirse mal, se le cayeron algunos dientes y no comía, asustado su dueño la llevó al veterinario con el poco dinero que tenía. Afortunadamente la chihuahua mejoró y cada día se sentía mejor.

Aun así Don Cuco no dejaba nunca sola a su mascota y la llevaba consigo a casi cualquier lugar. En uno de estos paseos, se detuvieron a cargar gasolina para poder llegar al banco y cobrar la pensión, fue aquí donde sin que se diera cuenta la perrita bajó del auto en busca de su dueño.

Este es el auto donde subieron a Nani / Foto: Cortesía de Alba

Durante el camino el adulto se percató de que no venía con él y preocupado regresó a la gasolinera que se ubica entre la Nueva España y la Fuentes Mares al sur de la ciudad, lugar donde sin falta cada día desde su separación la espera durante varias horas con la esperanza de que regrese.

Cuando llegó los trabajadores le confirmaron que un hombre había subido a su perra a su vehículo, (de marca Jetta, de un modelo entre 2012 o 2013 azul marino), y aunque dejó un número nunca respondió.

En sus esfuerzos por recuperarla Don Cuco ha barrido varias zonas de la ciudad y se ha dado vueltas por prácticamente toda la capital.

Nani es una perrita de raza chihuahueña, color café claro similar a la de la foto, con una mancha característica en su frente, le faltan algunos dientes, pero uno de sus colmillos se sale de su boca, por lo que su labio se enchueca un poco.

“Me daba energías para vivir, me daba ánimos de seguir adelante y sobrevivir a la vida” comenta entre lágrimas Don Cuco, quien pide a la población que le ayuden a ubicar a su perrita, pues no concibe la vida sin ella, además el hombre padece una enfermedad del corazón y debe someterse a un procedimiento médico pero no se siente fuerte sin su amada compañera.

Ya sea que conozcas al hombre del vehículo que se la llevó o bien que la veas en la calle comunicate con su dueño. Recuerda también que es una mascota de avanzada edad, por lo que necesita su medicamento y comida especial para que pueda sobrevivir.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si tienes información que pueda ayudar a dar con la perrita, te puedes comunicar con esta casa editora, bien directamente con Don Cuco al 614 3822936 o con sus amables amigas que le han ayudado a subir esto a redes sociales Alma y Verónica al 614 621 0967.