¡Bienvenida! Presentan a jirafa que es la nueva inquilina del Parque Central de Juárez

"Me pone muy feliz venir al parque a ver la jirafa, está bien tierna, ya la quiero", comentó Kenya, una pequeña de 6 años quien estaba muy emocionada de conocer a la nueva mascota del Parque Central.

El nuevo inquilino, macho, tiene tres años de edad, nació el 28 de diciembre, tiene una estatura de 4 metros 30 centímetros y llegó de un zoológico de Culiacán, Sinaloa.

"Llegó porque no podía convivir con otros machos que estaban ahí, pero es muy sociable, ya estuvo conviviendo con los niños, niñas y adultos; da mucha alegría se puede ver en los niños", dijo Rogelio Muñoz, coordinador del Parque Central.

Al evento de presentación de la joven jirafa, acudió el representante de la Gobernadora, Óscar Ibáñez, quien en compañía de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, además del coordinador del Parque Central, quienes hicieron el corte de listón y dar la bienvenida a la mascota de Ciudad Juárez.

"Sí queremos pedir a la ciudadanía que nos ayude a no darle de comer frituras, la jirafa es vegetariana", indicó Rogelio Muñoz.

Miguel, es otro de los niños que acudieron a conocer al animalito, es de sexto de primaria y contó que las Jirafas son su animal preferido.

"Me gusta porque son pacíficas, me dio mucha felicidad verla, venía mucho al parque a ver a Modesto, me puse triste cuando murió, pero otra vez ya voy a venir mucho", platicó Miguel.

También una pareja que vino de Alburquerque, aprovecharon su estancia en esta ciudad, para conocer al nuevo ejemplar, pues contaron que varias veces acudieron al parque a ver a Modesto, por lo que, ver de nueva a la jirafa, les hará visitar Juárez más seguido.

La jirafa, aún no tiene nombre, porqué serán los niños y niñas juarenses quienes decidan, por lo que hasta el 25 de mayo se nombrará la nueva mascota, momento que encabezará la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

