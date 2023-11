"Me la aplicaron machín": Chola se vuelve viral al contar cómo fue estudiar enfermería en la UACH

En todo México existen diferentes tribus urbanas o subculturas como los hippies, góticos, metaleros, punketos, otakus, entre otras, sin embargo, una de las más representativas en el norte del país y la que más se encuentra en Chihuahua es la de los cholos.

Esta tribu urbana suele ser muy discriminada por la forma en que hablan, visten y se comportan, pues hay quienes relacionan a los cholos con la delincuencia; pero eso no puede estar más alejado de la realidad, pues la apariencia nada tiene que ver con el tipo de persona que cada quien es.

Hace algunas semanas se viralizó en TikTok el video de una joven apodada “La Huesos” que pertenece a la subcultura de los cholos, en éste, la joven relata que fue víctima de discriminación en la escuela donde ella estudió su carrera universitaria, debido a la forma en la que ella se viste.

Se viraliza en TikTok video de joven que relata que fue discriminada en su universidad por vestir chola

En el video subido por la cuenta de Del Barrio (@delbarriogang) aparece un joven usando el tipo de ropa, peinado y accesorios que suelen usar los cholos, y en él comenta “en cuestión de discriminación, como ahorita les dije, soy licenciada en enfermería, estudié en la UACH, y pues la neta sí me la aplicaron machín ahí”.

Además relata que fue por ella que comenzaron a implementar el uniforme para esa carrera, pues ella les dijo que sólo cambiaría su forma de vestir si tenía que usar algún tipo de ropa especial, porque a ella era a la única que le llamaban la atención por el tipo de atuendos que utilizaba.

Posteriormente, “La Huesos”, como se hace llamar la joven, cuenta “me laquearon cuando iba a inscribirme, en segundo semestre no pude y me dijeron ‘es que no puedes, ve a dirección’ y al llegar me dijeron ‘es que tienes que firmarnos una carta’. Y empiezo a leer la carta y ¡ah cabrón!, no puedes andar chola, puras pendejadas, y me encabroné y no les firmé ni madre”.

Foto: Captura de pantalla | TikTok Del Barrio (@delbarriogang)

La joven comenta que luego de ese hecho alguien “les echó al periódico”, y asegura que no fue ella, aunque todos crean que así ocurrió. Además, relata que una joven se le acercó y le preguntó si le podía hacer una entrevista y ella le dijo que sí, pensando en que era alguien de la misma escuela.

La primera pregunta de la entrevista fue si la habían discriminado y ella empezó a contarle su historia, sin embargo, más adelante se dio cuenta de que las preguntas eran por parte de un periódico y ella no estaba enterada de eso.

Implementaron el uniforme en la carrera de enfermería para que "La Huesos" no fuera vestida de esa manera

“Y salió toda la historia de La Huesos en el periódico echándole a la UACH y claro que pensaron que era por mí yo ahí les dije que yo nunca había traído riñas, ni había rayado las paredes, nunca han tenido problemas conmigo, o sea, lo mismo que me hacen a mí por qué no se lo hacen a los rancheros, a las rarámuri, a los rockeros, porque eran un chingo de culturas ahí en la UACH y nada más a mí. Por eso yo les dije, el día que pongan uniforme yo se los respeto”, declaró la joven dentro del video que se viralizó.

Posteriormente la chica cuenta que tiempo después fue que comenzaron a implementar el uniforme para que ya no fuera vestida así y ella cumplió con su palabra y empezó a utilizarlo.

Más adelante relata que en una ocasión visitó Madera y se quedaron en unas cabañas, y el dueño del lugar la reconoció y le dijo “tú eres la chola que le echaste a la UACH” y ella le comentó que sí era, a lo que él le contestó “qué bueno que no te dejaste”.

Siguiendo con el video, “La Huesos” comentó: “La neta está bien chingón, tengo un chingo de anécdotas, por ejemplo cuando voy al centro, se me hace bien al pedo que la raza, señores de 70 u 80 años, que me piden foto, o que las mamás, acá ‘oye, te puedes tomar una foto con mi hija’, y digo, qué chingón, yo siempre se los he dicho, a mí nadie me ha hecho bajar la mirada porque yo sé quien soy”.

Internautas comentan que la joven era muy inteligente y aplicada

La joven señala que en una ocasión, cuando estaba en una tienda departamental, había un señor de alrededor de 80 años que se le quedaba viendo mucho y ella creía que estaba “ondeado”, sin embargo, minutos más tarde, él se le acercó y le comentó que se veía muy hermosa, además dijo “mis respetos, te vistes muy chingón, te ves muy bien”.

Para terminar, la chica comenta que eso es de las mejores cosas que le ha traído el vestirse de esa manera, que las personas mayores no se “ondeen” cuando la ven y que le reconozcan que se ve bien.

De igual forma, el entrevistador le comenta a la joven que desde que se acuerda, antes de que existieran los influencers, ella ya andaba siendo famosa y por todos lados la conocían por su gran estilo y por ser muy agradable.

Lo anterior, se confirma con los más de 4 mil comentarios que hay en el video que actualmente cuenta con más de 5 millones de visualizaciones y más de 412 mil reacciones, pues muchas personas comentaron que ella era una excelente persona, además de que era sumamente inteligente y aplicada en la escuela. De igual forma, los internautas expresaron que sentían mucha admiración por “La Huesos” porque defendió su cultura y su forma de expresarse con la ropa.