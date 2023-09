¡No te las pierdas! Estos son los días que puedes ver la luna llena antes de que acabe el 2023

Para todos los aficionados a la astronomía y amantes de la naturaleza, la luna llena es un espectáculo celeste que despierta profundas emociones en quienes la observan, con su pálida luz blanquecina iluminando el cielo nocturno, sobre todo cuando se trata de una de las llamadas "Superlunas", como las observadas durante el pasado mes de agosto del 2023.

Durante el presente año 2023, uno de los espectáculos más impresionantes ofrecidos por la madre naturaleza fueron las dos "Superlunas" de agosto, llamadas así por un efecto que las hace ver hasta un 15% más grandes lo normal, el fenómeno ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra al mismo tiempo que la luna está llena.

La última de estas enormes lunas llenas pudo ser observada durante el pasado 31 de agosto, siendo además la segunda luna llena en el mes, por lo que se trató de un evento bastante inusual.

La luna llena o plenilunio sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna casi alineados. Foto: Pixabay

Por desgracia, no todos tuvieron la oportunidad de observar dicho acontecimiento por diversas causas, ya sea porque les tocó un cielo nublado, o por que no les fue posible salir a la intemperie para mirar al cielo nocturno. Es por ello que a continuación te decimos cuáles son las próximas lunas llenas del 2023, para que no te pierdas las últimas oportunidades de presenciar al astro en lo que queda del año.

¿Porqué se produce la luna llena?

La luna llena o plenilunio sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna casi alineados. En ese momento, el ángulo de elongación o de fase del satélite es de 180° y la iluminación es del 100 por ciento.

El hemisferio visible de la luna alcanza su mayor iluminación, y no es posible distinguir con detalle los cráteres de su superficie debido a la ausencia de sombras, aunque es el momento ideal para la observación de los rayos de algún cráter radiado.

Hay distintos tipos de lunas llenas, algunas muy poco habituales, como las lunas rojas, las "Superlunas", las lunas azules o las lunas de cosecha, entre otras.

La "Superluna" se da cuando la luna que se ve mucho más grande de lo normal. El motivo por el que se ve más grande es que se encuentra más cerca de la Tierra. De hecho, los astrónomos no la llaman "Superluna", sino luna llena en perigeo, refiriéndose a que se encuentra en el punto más cercano a la Tierra de toda su órbita.

¿Cuáles son las próximas lunas llenas del 2023?

Luna llena de septiembre 2023: viernes 29 de septiembre. Es la llamada Luna de maíz, por la cosecha de este cereal, aunque este año 2023, al tratarse de la luna llena más cercana al equinoccio de otoño, recibe el nombre específico de luna llena de cosecha, será también una "Superluna", la cuarta y última de 2023.

Luna llena de octubre 2023: sábado 28 de octubre. Cada tres años la luna de octubre es la que cae más cercana al equinoccio de otoño y esos años se la conoce como Luna de cosecha. Si no es así, como es el caso de este año 2023, se la conoce como Luna del cazador, pues es la época de caza del zorro y el ciervo, en 2023 esta Luna llena se acompaña, además, del cuarto eclipse del 2023.

Luna llena de noviembre 2023: lunes 27 de noviembre. Se le da el nombre de Luna del castor porque es en esta época cuando los castores construyen sus refugios para el tiempo de frío. Otros la han llamado Luna del rocío. Para los celtas era la Luna de los juncos o del duelo.

Luna llena de diciembre 2023: miércoles 27 de diciembre. Es llamada la Luna fría, la luna llena que anuncia el invierno en el hemisferio norte. Es normalmente la más cercana al solsticio de invierno, y por eso conocida también como Luna de la noche larga. Otro nombre tradicional de esta luna es Luna del roble.

¿Cuándo serán las lunas llenas del año 2024?

Próxima Luna llena de enero 2024: 25 de enero de 2024 a las 18:54

25 de enero de 2024 a las 18:54 Próxima Luna llena de febrero 2024: 24 de febrero de 2024 a las 13:31

24 de febrero de 2024 a las 13:31 Próxima Luna llena de marzo 2024: 25 de marzo de 2024 a las 8:01

25 de marzo de 2024 a las 8:01 Próxima Luna llena de abril 2024: 24 de abril de 2024 a la 1:51

24 de abril de 2024 a la 1:51 Próxima Luna llena de mayo 2024: 23 de mayo de 2024 a las 15:55

23 de mayo de 2024 a las 15:55 Próxima Luna llena de junio 2024: 22 de junio de 2024 a las 3:10

22 de junio de 2024 a las 3:10 Próxima Luna llena de julio 2024: 21 de julio de 2024 a las 12:19

21 de julio de 2024 a las 12:19 Próxima Luna llena de agosto 2024: 19 de agosto de 2024 a las 20:28

19 de agosto de 2024 a las 20:28 Próxima Luna llena de septiembre 2024: 18 de septiembre de 2024 a las 3:56

18 de septiembre de 2024 a las 3:56 Próxima Luna llena de octubre 2024: 17 de octubre de 2024 a las 13:27

17 de octubre de 2024 a las 13:27 Próxima Luna llena de noviembre 2024: 15 de noviembre de 2024 a las 22:29

15 de noviembre de 2024 a las 22:29 Próxima Luna llena de diciembre 2024: 15 de diciembre de 2024 a las 10:02

