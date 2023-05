¡No te quedes sin pensión! Estos son los pasos para cambiarte al Banco del Bienestar

Llega el mes de mayo y con él, termina el plazo para los adultos mayores vayan a recoger su nueva tarjeta del Banco Bienestar y con ello, se vean impedidos, al menos temporalmente, para poder cobrar su pensión. Tan sólo en Hidalgo del Parral se estima que casi 400 personas de la tercera edad no se cambiaron de banco dentro del periodo correspondiente; sin embargo, no todo está perdido, aún hay una oportunidad para hacer el trámite y te decimos cómo.

Gracias al programa de Pensión Bienestar para Adultos Mayores, más de 11 millones de personas en México reciben un apoyo económico por parte del Gobierno Federal que les permite solventar sus necesidades más básicas de manera bimestral.

Por medio de la tarjeta del Banco Bienestar, los adultos inscritos en el padrón son capaces de efectuar cada dos meses el cobro que les corresponde por parte del programa social; no obstante, desde finales del año 2022, autoridades federales venían advirtiendo que el programa cambiaría en su ejecución, ya que se entregarían tarjetas exclusivas de Bienestar a las y los beneficiarios.

Los adultos inscritos en el padrón de Bienestar son capaces de cobrar cada dos meses el apoyo que les corresponde por parte del programa social. Foto: Archivo | OEM

Con ayuda de estos nuevos plásticos, se les depositaría a los adultos mayores su apoyo bimestral, por lo que el cambio de tarjetas inició desde hace ya varios meses atrás, teniendo como fecha límite el pasado 30 de abril.

¿Qué pasa si no alcancé a ir por mi tarjeta del Banco Bienestar

Desde el pasado 17 de abril, dio inicio el plazo para que los inscritos en el programa acudieran a cambiar su tarjeta de BBVA por una del Banco del Bienestar, luego concluir el convenio establecido entre la institución bancaria y el Gobierno Federal.

Por lo anterior, el 30 de abril fue el término de dicho plazo y muchas personas en todo el país no alcanzaron a cambiar su tarjeta; sin embargo, aún habrá oportunidad de realizar el trámite en días próximos, debido a que recientemente se anunció la apertura de un nuevo plazo de bancarización en mayo.

Aunque aún no se ha informado el día exacto del mes en que iniciará el nuevo periodo, el proceso se realizará de manera similar al efectuado durante abril, por lo que, si aún no has adquirido tu tarjeta de Bienestar, esta es tu última oportunidad.

¿Qué requisitos me piden para cambiar mi tarjeta al BBVA al Banco del Bienestar?

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)



(credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad) Acta de nacimiento legible



legible CURP (impresión reciente)



(impresión reciente) Comprobante de domicilio , no mayor a seis meses (teléfono, luz, agua, gas, predial)



, no mayor a seis meses (teléfono, luz, agua, gas, predial) Teléfono de contacto

Cómo cambiar a Banco del Bienestar paso a paso

Primero que nada, deberás ingresar a la página oficial del cambio de tarjeta que habilitó la Secretaría del Bienestar, puedes acceder directamente por medio de este enlace; una vez ahí, debes buscar tu zona correspondiente en donde dice “localiza tu módulo de entrega”.

Posteriormente, ingresa el CURP de la persona beneficiaria con la Pensión Bienestar para el Adulto Mayor, en pocos minutos el sistema te arrojará la fecha y lugar a donde deberás acudir para recoger el nuevo plástico.

Una vez que vayas a recoger tu tarjeta en el sitio señalado, deberás llevar los documentos que te enlistamos más arriba.

Por último, no olvides que los adultos mayores que acudan a recoger la tarjeta del Banco Bienestar por ninguna razón deberán entregar su tarjeta vieja, ya que, aunque se haya solicitado cambiar a un nuevo plástico y aunque ya no recibirán su pago en la nueva tarjeta, la viejita aún podrá funcionar para otro tipo de depósitos.

