¡Nos quedaremos sin chocolate! El cacao podría desaparecer por el cambio climático

El cambio climático, cada vez se convierte en un problema que amenaza gravemente a la vida en nuestro planeta, y otra razón para que la humanidad tema aún más a esto, uno de sus manjares más importantes, como lo es el chocolate, podría estar en serio riesgo de acabarse.

Y es que el problema principal con el cacao es lo complicado y tardado que es su cultivo, siendo pocas las regiones en el mundo que puede hacerlo. Sin embargo, en unas cuantas décadas, ni si quiera estos lugares podrán tener las condiciones aptas.

¿Por qué el cambio climático podría acabar con el chocolate?





El cacao sólo crece bien en una estrecha franja de cultivos situados 20 grados por encima y por debajo del ecuador, terrenos protegidos del viento, con temperaturas estables, mucha humedad, abundante lluvia y una tierra rica en nitrógeno. Es decir, selvas.

Sin embargo y de acuerdo a un estudio realizado por la National Oceanic and Atmospheric Administration de EEUU, estos terrenos y clima ideal, podrían desaparecer en unos cuantos años debido a la temperatura de la tierra, que incrementa cada vez más.

Costa de Marfil y Ghana producen más del 50% de todo el cacao mundial, no obstante, bastaría tan solo que la temperatura aumente más de 2ºC, para hace imposible su producción, en estos y muchos países más del planeta.

El problema principal, serían las sequías, que no permitirían que haya estos terrenos húmedos que requiere el cacao.

¿En cuánto tiempo se acabaría el cacao?

Ghana y Costa de Marfil son los principales productores de cacao en el mundo / FOTO: Pexels

De acuerdo al mismo estudio que realizo la National Oceanic, las condiciones patas para que el cacao crezca debidamente, podrían dejar de existir a partir del año 2050.

Por esta razón y si no hacemos algo al respecto, a la humanidad le quedarían solo poco más de dos décadas para poder cultivar esta fruta tropical, es por eso que ya se analizan algunas de medidas para evitarlo.

¿Qué se puede hacer para evitar que el cacao desaparezca?

Por su puesto que la primera opción para no llegar al punto de que ya no podamos cultivar cacao y con ello crear el tan delicioso chocolate, es evitar el cambio climático, sin embargo, pareciera que la humanidad no le importara las consecuencias que esto pudiera traer y por ello ya se buscan otras alternativas.

La primera de estas alternativas, es la que están llevando a cabo científicos de la Universidad de Berkeley junto a la marca de chocolatinas Mars, la cual se basa en modificar genéticamente las semillas de cacao para prosperar en terrenos más secos y climas más cálidos.

Otra opción muy viable, podría encontrarse en la misma naturaleza, pues hay una forma de cultivar tradicional que fomenta las condiciones ideales para este fruto, conocida en Brasil como cabruca y consiste en replantar y cuidar otros tipos de árbol que proveen de sombra a los del cacao, lo que conservaría mejor la humedad del terreno.

Está técnica, también los protegerían del viento y de la erosión del terreno y alimentarían la tierra con abono de hojas, rico en nutrientes.