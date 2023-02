Proyecto "Sinibí Jípe": Quiénes son las mujeres rarámuri detrás de la nueva imagen de chocolates Hershey´s

Gracias al proyecto denominado "Sinibí Jípe”, se buscará promover la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres nativas, además de constituir una fuente de ingresos para decenas de artesanas rarámuri; la iniciativa ya logró llegar hasta la famosa marca de chocolates Hershey's, te decimos de qué se trata.

¿Te imaginas poder admirar el arte de las mujeres rarámuri en la envoltura del famoso chocolate Hershey’s?

De la mano de las artesanas chihuahuenses de "Sinibí Jípe”, los diseños de la cultura rarámuri llegarán a diferentes partes del mundo. La representación de la mujer nativa chihuahuense como símbolo de empoderamiento femenino pronto estará disponible en una campaña que busca reconocer y reivindicar el valor de este segmento poblacional.

Al adquirir este producto, estarás beneficiando a la economía de los habitantes de la Sierra Tarahumara. Foto: Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el caso de Chihuahua, la diseñadora, Luisa Fernanda, decidió promover a la cultura rarámuri en las envolturas de estos chocolates, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.

¿En qué consiste el proyecto “Sinibí Jipe”?

Para la cultura rarámuri, “Sinibí Jípe” significa “Siempre Hoy”, lo cual hace referencia a su manera particular de percibir el mundo, donde lo más importante es el momento presente, para ellos no hay lugar lo que no es indispensable en la vida.

Bajo este eslogan, Luisa Fernanda Martínez, fundó un proyecto en el que participan artesanas rarámuri como las hermanas Marcelina y Carmen Bustillos, quienes confeccionan vestimenta y piezas de arte tradicional con diseños originales de su cultura.

Además, gracias a esta colaboración, se dota de recursos a mujeres rarámuri, quienes consiguen sustento para sus familias mientras idean nuevos diseños basados en su cultura ancestral.

Una envoltura que reconoce el valor de la mujer

Al respecto, la diseñadora Luisa Martínez, mente maestra detrás del proyecto “Sinibí Jipe”, señala que; “Valoro la cultura y riqueza de mi país y por ello me propuse crear un proyecto que impactara positivamente a las mujeres que habitan en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara".

"Así es como nace Sinibí Jípe, una empresa con enfoque social que busca dar oportunidades a las mujeres rarámuri, disminuir la brecha de género, y generar bienestar y desarrollo integral de cada una de estas valiosas mujeres y sus familias”, destacó.

¿Dónde se consiguen los chocolates Hershey’s con el diseño rarámuri?

¿Quieres apoyar a la causa de estas diseñadoras rarámuri? Puedes hacerlo adquiriendo su producto en cadenas de supermercados nacionales e internacionales, donde los podrás encontrar a lo largo de este año 2023, donde estarán disponibles hasta agotar existencias

Hasta el momento, se venden en tiendas como Walmart, Chedraui, Farmacias Guadalajara, así como en tiendas Oxxo, con las ventas de este producto se podrá apoyar a la cooperativa en beneficio de decenas de familias rarámuri.

Así que no pierdas la oportunidad y corre por el tuyo a tu tienda más cercana, al hacerlo, estarás beneficiando a la economía de los habitantes de la Sierra Tarahumara.

