El youtuber rarámuri Jaime Aventura tiene planes para documentar recorridos en el fondo de la Sierra Tarahumara

El youtuber rarámuri Jaime Armendáriz Cruz, de 40 años de edad, y quien es originario de la comunidad de Santa Elena, que se encuentra a cinco kilómetros de Creel, en entrevista para este medio de comunicación habló sobre el contenido que maneja en su canal, de sus proyectos futuros, y para hacer un llamado a la ciudadanía solicitando su apoyo poder desarrollar mejor su trabajo.

Su canal está registrado como Jaime Aventura en YouTube, indicando que ese nombre se eligió para darle un sentido idóneo al material que comparte en su página, donde se encuentran aproximadamente 200 videos, material que ha subido desde que inició hace 5 años, la mayoría, relacionados a la cultura y costumbres de los habitantes de la Sierra Tarahumara, videoclips que suman miles de vistas y comentarios; asimismo, cuenta con su Facebook personal que es Jaime Arm (Jaime Aventura).

Entre el contenido que los internautas podrán encontrar son entrevistas como a Romeyno Gutiérrez, a la princesa de los pimas, Amar O’oba; ceremonia de graduación de su etnia; homenaje a Erasmo Palma, grupos musicales integrados por rarámuris como “Los Humildes de la Sierra” dando un show musical en Cerocahui; danza de los matachines; cómo festejan la Semana Santa Ralámuli en Norogachi, XV años de las jóvenes tarahumaras con su traje tradicional; el Himno Nacional en rarámuri; un viaje en el Chepe, fiesta a San Judas Tadeo en Tierra Blanca, entre muchos más.

Te puede interesar: Jaime Arm: De dormir en la calle a ser el primer Youtuber rarámuri

En referencia a la ayuda que desea obtener, expresó, que ocupa una mejor cámara para tomar imágenes con mejor resolución, un escritorio para llevar a cabo la edición, ya que lo hace en la mesa del comedor o en las sillas; clases o tips del programa Photoshop, así como la asesoría de alguien que tenga conocimiento del tema sobre cómo cotizar con los videos en YouTube y pueda recibir alguna remuneración, ya que, expuso lo ha intentado, pero al hacer el proceso le marca error.

Tampoco cuenta con un vehículo para moverse, se traslada en camión, anteriormente tenía una bicicleta, pero ya no funciona; y cuando va a la sierra para llegar a cierto punto se va caminando, haciendo 50 kilómetros a veces cuando va de Creel a las Barrancas del Cobre, indicado que le satisface caminar, sobre todo en lugares alejados de la ciudad.

Sobre sus proyectos de trabajo, indica que quiere entrevistar a Lorena Ramírez, con quien ha conversado, pero desea mostrar al público el día día de esta deportista; también aspira seguir laborando haciendo promoción de turismo, “esto beneficia a todo mundo, desde un empresario hasta un artesano; otro plan que tengo en mente es hacer un recorrido al fondo de las barrancas de la sierra, lo más inhóspito que pueda existir, que no cualquier persona puede llegar”.

Leer también: El influencer Alessandro "Lord Banquetas" visita Chihuahua y lo presume en redes

Por otra parte, de su vida personal confesó que tiene su pareja con quien tiene 3 hijos a los que, dice, le gustaría que siguieran sus pasos en el mundo de la fotografía y video, pero que eso no es decisión de él sino de ellos cuando sean grandes, que de igual forma si no desean ser youtuber les dará el apoyo en cualquier profesión que ellos elijan.

Doble Vía

Expresó que su sueño fue siempre ser comunicador, y ahora con este trabajo ha logrado una de sus metas, que, aseguró, le encanta; también dio a conocer que para estar al a vanguardia toma cursos por internet todo relacionado a la fotografía y video, así como de inglés, dominado hasta este momento un 40 por ciento de este idioma, materia que llegó a estudiar hace algunos años, sin embargo, un accidente automovilístico, al ser arrollado, impidió continuar con las clases.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para finalizar dio las gracias a todas las personas que lo han estado apoyando a lo largo de su vida, sobre todo a su familia y etnia, así como todos los comentarios que le han enviado los internautas a través de las redes sociales, sobre todo sus paisanos que se encuentran en el extranjero y que no pueden regresar tan fácilmente, quienes les hacen saber que al ver sus videos se sientan como en casa, y añoran su tierra.

“La gente que no sabe, somos una familia de bajos recursos, no tenemos la gran cosa, lo que hemos logrado obtener como la cámara, que fue donada por un compañero, un saludo a Jesús Manuel Herrera, y laptop con pequeños ahorros y grandes sacrificios hemos logrando realizar el contenido que subo a mi canal, siendo mi mano derecha mi esposa; lo que he logrado hasta hoy en día no sólo es gracias a mí, sino a todas las personas que hay de tras que me han asesorado, si alguien desean saber más de mí estoy a la orden”, finalizó Jaime Armendáriz

DATO:

Las personas que deseen apoyar al influencer pueden contactarlo al número telefónico 614 218 7950, así como en sus redes sociales