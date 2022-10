¿Realmente se pueden invocar espíritus al jugar la ouija? La ciencia lo explica

Se acerca el halloween, y con él cientos de historias de terror sobre fantasmas y apariciones, en las que mucho tiene que ver la tabla ouija, que desde hace decenas de años, supuestamente, nos ha ayudado a comunicarnos con personas en otro plano astral.

La tabla ouija es un objeto o instrumento que muchas personas (en especial quienes son muy católicos) ven como algo maligno, pues es relacionada en ocasiones con posesiones demoníacas y otras apariciones. Sin embargo, hay muchos científicos que difieren del discurso de la iglesia.

La ouija se inventó como un juego de mesa a finales del siglo XIX por Elijah Bond, quien fue el primero en comercializar este producto que ahora es marca registrada de Hasbro.

La tabla Ouija fue creada a finales del siglo XIX por Elijah Bond y actualmente pertenece a Hasbro/Foto: Pexels

Te puede interesar: ¿Crees en lo paranormal? Pupitre se mueve solo, maestro captura el momento [Video]

Pese a ser creada como un juego de mesa, con el tiempo fue utilizándose por médiums y espiritistas que aseguraban que mediante ella se podían comunicar con espíritus

Debido a los mitos que hay entorno de la tabla ouija, hay miles de personas alrededor del mundo que han decidido jugarla, ya sea para divertirse un rato, para quitarse de dudas de si en realidad funciona o para comunicarse con un ser querido, pero entonces ¿es peligroso jugar con este objeto? para saberlo primero hay que saber ¿qué es la ouija y cómo funciona?

¿Qué es la ouija?

La ouija es un objeto mediante el cuál, supuestamente, puedes contactarte con tus seres queridos o con seres de otro plano existencial. Ésta es una tabla de madera o plástico que tiene el abecedario, los números del 0 al 9 y las palabras “sí”, “no” y “adiós”.

La tabla Ouija es utilizada para poder comunicarse con entes de otro plano existencial/Foto: Pexels

El juego inicia con un grupo de personas que colocan su dedo sobre la gota o aguja (así se le llama al objeto triangular que señala las letras), luego deberán hacer una pregunta y supuestamente el espíritu que se encuentre en el lugar responderá dirigiendo la gota a cada una de las letras para formar una palabra que contestará a la pregunta, y así sucesivamente.

Leer también: ¡Qué miedo! Mujer huye y deja a su hija, luego de escucharla hablar con un fantasma por la madrugada

Hay quienes dicen que durante el juego o al terminarlo, se escuchan ruidos o se mueven cosas de formas inexplicables. De igual forma, se dice que para terminar el juego debes pedirle permiso a la ouija para salirte y podrás hacerlo hasta que ella te diga que lo hagas, de lo contrario, podrás tener un espíritu rondando a tu alrededor.

¿Por qué se mueve la tabla de la ouija?

Científicos han estudiado el por qué la ouija se mueve “sola” y las respuestas no incluyen en ningún momento fantasmas, demonios o algún espectro.

Se han realizado experimentos para saber si realmente la ouija se mueve por medio de algún ente/Foto: Pexels

Ellos explican que el movimiento de la gota o aguja se debe al efecto ideomotor, que es cuando una persona hace movimientos de forma automática e inconsciente, éstos son dirigidos por lo que estamos pensando o sintiendo en el momento; en pocas palabras nuestro cuerpo se mueve siguiendo nuestra sugestión.

Puede llegar a pasar que todos los participantes digan que no fue así, que ellos no lo movieron y sí, quizá no lo hicieron de forma consciente pero su inconsciente sí lo hizo.

Te puede interesar: ¿Te has despertado a las 3:33? Por qué se dice que es la hora del diablo

Para probar el efecto ideomotor, científicos hicieron una prueba donde todos los participantes jugaran a la ouija con los ojos cerrados, ¿el resultado? ellos mismos movían la aguja de forma inconsciente. Sin embargo, al no poder ver nada, formaban palabras sin sentido y sin ningún orden.

La tabla ouija no es movida por ningún ente maligno/Foto: Pexels

Teatro Halloween: Atrévete a sentir el verdadero terror con la obra de teatro “Esquizofrenia”

Opiniones sobre la iglesia y los psicólogos sobre la ouija

La iglesia, por el contrario de los científicos, considera que las preguntas que se le hacen a la ouija son respondidas por entes, por lo que ellos desaconsejan totalmente su uso, pues consideran que puede atraer a demonios al lugar y se puede generar algún tipo de posesión.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La iglesia considera que tras jugar la ouija podría haber algún tipo de posesión/Foto: Pexels

Por otra parte, los psicólogos han comentado que si bien la ouija no atrae espíritus, sí puede ocasionar que las personas se sugestionen de más y al jugarla o luego de ello, presenten episodios psicóticos agudos, paranoia, delirios de persecución, trastornos de estrés postraumático, entre otros.

Leer también: Tour Insólito: Investigadores paranormales se comunicarán con espíritus en casonas de Chihuahua

Es por ello que muchos recomiendan no jugarla, pues más allá de que venga un supuesto demonio o ente maligno, sí puede desencadenar algunos problemas de salud mental, en especial en niños pequeños y adolescentes.