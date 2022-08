¿Sabes qué alimentos no puede comer tu perrito? Aquí te decimos cuáles y porqué [Video]

¿Te has puesto a pensar cuáles alimentos puede comer tu perrito y cuáles no? Es un tema algo complejo y se debe de prestar mucha atención a los malestares que pueda tener tu mascota si consumió algo que quizás no es bueno para su salud.

La mayoría de los hogares tienen a “lomitos” como mascotas, es necesario conocer qué tipos de alimentos son malos para ellos. En algunas ocasiones desconocemos hasta dónde pueden causarles daño alguna comida.

Si bien, alimentar a los perritos con croquetas dependiendo su raza es lo ideal, pero cuando esta llega a terminarse, ¿sabes qué comida les hace bien y cuáles no?

Es importante conocer qué tipos de alimentos son malos para las mascotas/Foto: Pexels

¿Cuáles son los alimentos que no pueden comer los perritos?

El médico veterinario Antonio Martínez de Pambo Coiffeur Canin, expresó que algunos de los alimentos que no pueden consumir nuestros amigos "peluditos" y el porqué.

“Los alimentos más dañinos para un perrito son la cebolla, el aguacate, los condimentos, el chocolate, el ajo, los embutidos y las carnes saladas”.

El aguacate no es un alimento para los perritos/Foto: Cortesía | Pexels

Martínez aseguró que estos alimentos en su mayoría contienen sustancias que los perritos no pueden procesar. Por lo tanto es importante no arriesgar sus vidas.

“El aguacate es dañino para ellos, porque contiene una sustancia llamada persina, una sustancia que los perritos no toleran y les puede provocar diarrea, vómitos, edema pulmonar y daño cardiaco”, aseveró.

La persina es tóxica para las mascotas y se ha constatado que las hojas, la corteza y el fruto pueden resultar perjudiciales para los gatos, perros, conejos, peces y caballos.

Algunas veces en nuestros hogares optamos por dejarle “las sobras” de la comida o cena a nuestras mascotas. Pero, ¿conoces algunos alimentos que le pueden hacer daño?

¿Qué otros alimentos pueden hacerle daño a los perros?

Hay diversos alimentos que nosotros disfrutamos que nuestras mascotas no pueden comer debido a que su sistema digestivo es muy diferente al de nosotros y hay muchas cosas que nosotros procesamos fácilmente y ellos no, tal es el caso de estos alimentos:

Aguacate

Cebolla

Alcohol

Café

Semillas y nueces

Chocolate

Sal

Uvas

Pasas

Levadura

Espinaca en cantidades grandes

Zetas

Es importante preguntarle a un veterinario para estar seguros que los alimentos que le estamos dando a nuestros "lomitos" no sean dañinos para ellos.

Además, cuando veamos que algo no anda bien con nuestros perritos es recomendable llevarlo al veterinario para evitar alguna enfermedad.

Éstas son solo algunas de las recomendaciones de los alimentos que no pueden consumir nuestros amigos “peluditos”, por lo que te recomendamos visitar a un veterinario para que estes bien informado.

Cuidar a nuestras mascotas es lo mejor que podemos hacer por ellos, porque más que una mascota, es un miembro más de la familia.

