¿Perro, lobo o hiena? Mujer se vuelve viral al pasear a un peludo gigante [Video]

Un gran debate es el que se ha generado en redes sociales, luego de que un video de una mujer paseando a un enorme animal se hiciera viral en internet, pues mientras algunos mencionan que se trata de una raza especial de perro, otros más aseguran que podría ser un lobo o hasta una hiena.

El clip, que ya circula en diferentes plataformas y de escasos 10 segundos, fue filmado por un automovilista que se sorprendió al observar a la señora, mientras caminaba despreocupada al lado de esta gran especie, en medio de una transitada calle guiando a la “gigantesca bestia” con una correa.

“¿Eso es un lobo o un perro?”, se oye que el conductor del vehículo le pregunta a su acompañante, al parecer una menor, quien responde “¡Eso es grande!”, antes de agregar que cree que es un perro enorme “¡O una bestia!”, respondió la madre.

Te puede interesar: ¿Las patas de tu lomito huelen a chetos? Aquí te explicamos la razón

#VIRAL 😮 ¿UN PERRO? ¿UNA HIENA? ¿UN LOBO? 😱



Cientos de usuarios se sorprendieron al observar este video de una ancianita que sacó a pasear a un gigante peludo.



Aunque se ve extraño, es un perro de la raza conocida como “lobero irlandés”.



Infórmate en #NuestroDiario

🎥 RRSS pic.twitter.com/o8czzacn6V — Nuestro Diario (@NuestroDiario) August 24, 2022

Usuarios especulan sobre la gran especie

Debido al asombro de los internautas, los comentarios no se han hecho esperar y algunos aseguraron que el animal se puede tratar de perro de la raza lobero irlandés, caracterizada por su gran tamaño, o un perro escocés, un híbrido entre dos ejemplares, incluso llegaron a creer que podría ser lobo o una hiena.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, algunos usuarios comentaron que no era posible que se tratara de alguna de las dos especies de perros mencionadas, debido a que el hocico y la nariz de la criatura no se parecían en nada a la de ninguna de esas razas; asimismo, hubo quienes hasta lo compararon con personajes de películas como: Sirius Black, de la saga de Harry Potter o Ghost, el terrible lobo de Jon Snow en la serie Game Of Thrones.

Virales ¡Mejor amigo y excelente bailarín! Hombre baila cumbias con su perro y se hace viral

Es importante mencionar que, el peculiar animal fue grabado en el condado de Hardee County, en Florida, Estados Unidos, no obstante, muchos han llegado a especular que las imágenes pueden tratarse de un montaje debido a que la mujer que originalmente publicó el video lo borró de su canal en Tiktok.

A pesar de que ninguno pudo dar con la especie del animal, lo cierto es que, la mayoría coincidió en que la mujer puede caminar con gran seguridad por la ciudad, al llevar a su lado al gigante animal, que si causa gran impresión.

Publicada originalmente en El Sol de Puebla