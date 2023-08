Acumula Chihuahua 116 casos de daños a la salud relacionados con calor extremo

El Informe de Temperaturas Naturales Extremas de la Dirección General de Epidemiología federal, señala que el estado de Chihuahua, acumula 116 casos de daños a la salud relacionados con las altas temperaturas.

Además en lo que va de la temporada de calor, del 19 de marzo, con corte al 28 de agosto, se ha registrado un deceso en la entidad, ocurrido en Ojinaga durante el mes de junio.

Del total de casos en la entidad, 48 corresponden a golpe de calor, 61 a deshidratación y 7 a quemaduras por exposición al sol.

En la ultima semana, se notificaron 95 casos asociados a temperaturas y 12 defunciones a nivel nacional, y el acumulado es de 3 mil 911 casos y 363 defunciones.

Los fallecimientos ocurridos en este contexto, se registran en Nuevo León (101), Sonora (74), Baja California (54), Veracruz (31), Tamaulipas (30), Baja California Sur (11), Coahuila (9), Oaxaca (9), Quintana Roo (9), Sinaloa (9) y Tabasco (6).

Otros estados acumulan casos como Yucatán (6), Michoacán (3), San Luis Potosí (3), Campeche (3), Chihuahua (1), Jalisco (1), Morelos (1), Nayarit (1) y Zacatecas (1).

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el comparativo nacional con la semana epidemiológica 34 de la temporada de calor 2022, no se notificaron casos asociados y no se reportaron defunciones a nivel nacional. Este informe señala, que en las últimas 24 horas, la temperatura máxima en el país se registró en Mexicali, Baja California, con hasta 51.4 grados.

Debido a que continúa el pronóstico de temperaturas altas, la Dirección General de Epidemiología federal, exhorta a no exponerse en horas en que el calor llega al pico mas alto, que abarca de las 11:00 a las 15:00 horas.

También recomienda no permanecer por tiempo prolongado en lugares donde no haya sombra y usar bloqueador solar para evitar quemaduras en piel.

En caso de tener que salir de casa, se recomienda usar ropa ligera en colores claros y tela de algodón, o material fresco, pues esto permite que los rayos solares no afecten en demasía. Otras recomendaciones son beber agua natural purificadada o hervida durante el día, para mantener una adecuada hidratación del organismo.

En caso de presentar algun malestar como temperatura elevada, agotamiento, náuseas, mareos o sensación de desmayo, es necesario acudir a atención médica.