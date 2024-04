Agresividad y aislamiento, síntomas de consumo de alcohol o drogas en jóvenes

Mal humor, agresividad, disminución en el desempeño escolar o laboral y aislamiento, son algunos síntomas que presentan las personas que consumen algún tipo de droga, por lo que si observas este comportamiento en tu hijo, hija o en otro familiar, los Centros de Integración Juvenil te orientan sobre cómo actuar y buscar apoyo.

De acuerdo con los CIJ, las personas consumidoras de alcohol o de otras sustancias nocivas, suelen presentar síntomas de fácil de detección, como los ya señalados, sin embargo, se debe aclarar que la presencia de éstos también puede ser consecuencia de otra condición.

Dichos signos abarcan estado de somnolencia, pérdida de motivación, descuido de obligaciones y falta de higiene personal, así como comportamiento hostil y temblor de manos.

También presentan pupilas dilatadas, aumento o disminución de sueño y apetito, falta de coordinación en movimientos, ojeras, y pérdida de peso o aumento del mismo.

Los CIJ detallan que muchas veces los padres y madres de familia reaccionan con enojo, pero es importante mantener la calma para realmente poder brindar apoyo.

Al hablar con hable con su hijo, hija o familiar, debe asegurarse de dejar clara su postura sobre el uso de drogas, establecer reglas y hacerle saber las consecuencias de no acatarlas. No ceder ante la promesa de su familiar de que no volverá a hacerlo.

Los Centros de Integración Juvenil también mencionan que no debe sentir vergüenza por esta situación, por el contrario, debe afrontarla y buscar ayuda especializada en el tema.

Los CIJ invitan a informarse a través de sus canales oficiales para recibir orientación y decidir cuál opción es la mejor de tratamiento para atender el caso y mantener una actitud firme, ya que esto permitirá que la persona comprenda la importancia de una rehabilitación y seguimiento.

Actualmente, hay 117 Unidades de los Centros de Integración Juvenil en todo el país, que atienden atención mediante tres modalidades: Consulta Externa, Medio Internamiento e Internamiento Completo.

Siempre es bueno conocer el tipo de tratamientos que existen para atender a una persona con adicciones, así como el tiempo de duración, costos. Informes en el número 614-4157222 o al 55-52121212.

Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil mexicana, no lucrativa, que se encuentra incorporada al Sector Salud y cuenta con más de 50 años de experiencia en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la conductas adictivas y otros problemas relacionados con salud mental

Brinda atención a través de una red operativa de unidades distribuidas en zonas estratégicas en todo el país, en las que trabajan equipos multidisciplinarios que integran profesionales de la salud, quienes brindan una atención integral a personas con problemas de adicción y orientación a sus familias.

El objetivo de los CIJ es contribuir en la disminución de consumo de drogas y mejorar la calidad de vida de la población, por medio de acciones de prevención, tratamientos, rehabilitación y seguimiento de los casos e investigación científica en temas relacionados con el consumo de drogas.

Asimismo, participa en eventos en colaboración con el Sector Salud, como carreras, caminatas pláticas y otras actividades en instituciones educativas, o dirigidas a público en general, en las que se brinda información sobre el concepto de drogas, tipos y los riesgos que existen al consumirlas.

De igual forma, fomenta la práctica del deporte, como una forma de sana convivencia familiar, o en grupos de amigos, y en comunidad, que incide en un entorno saludable y forma parte de la prevención del consumo de drogas.

Centros de Integración Juvenil te invita a conocer más de las acciones que realiza y servicios que brinda, a través de www.cij.gob.mx