Alza en casos de Covid-19 no esta fuera de control, se ha dado de manera paulatina: Ruiz

El aumento de casos de Covid-19 registrados en últimas semanas podría obedecer a un relajamiento de medidas, que van desde la permanencia en espacios cerrados, uso de cubrebocas, sana distancia, hasta la convivencia social, a lo que se suma la presencia de resfríos, que lleva a que más personas acudan a hacerse un diagnóstico. Sin embargo, el alza de casos no es una situación descontrolada, y se ha dado de manera paulatina, indicó la directora de Medicina Preventiva y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González.

Añadió que si bien existe un ascenso, la situación no está fuera de control, y de acuerdo al comportamiento semanal, que es la mejor manera de evaluar y conocer el comportamiento, a la fecha la entidad registra menos 200 casos activos.

La doctora Leticia Ruiz González refirió que el alza de casos activos que de acuerdo a la estimación de Salud Federal pasó de 113 casos a más de 250 en cuatro semanas, el comportamiento está dentro de lo esperado, “no va al doble, sino se ha incrementado desde hace dos semanas. Hay varios en la república que presentan una situación similar”, comentó.

Agregó que las cifras que publica Salud Federal y Estatal, llevan una diferencia de tiempo, y en los casos activos, refirió, se toma en cuenta 14 días previos, por lo que se puede observar que el incremento está dentro de lo normal

La especialista refirió que incluso en el despliegue de casos que se tuvo en julio y agosto, las hospitalizaciones fueron bajas, “entonces todavía tenemos un margen bastante amplio, pero sí necesitamos que la gente se cuide”.

Agregó, “una de las cosas que influye, en que mucha gente ya no usa el cubrebocas, es muy importante que la gente que tenga un riesgo, lo siga utilizando en esta época para evitar que si no están vacunadas, tengan diabetes, o hipertensión descontrolada, se enfermen”.

Por otra parte, indicó que las medidas preventivas siguen siendo el lavado de manos, la sana distancia si no se está usando cubrebocas sobre todo, y uso de gel antibacterial, “y no automedicarse, aunque se tengan signos y síntomas”, pues indicó que lo ideal es acudir a diagnosticarse para cuidado propio y para no contagiar a más personas.

Si bien, el frío no es una condicionante para el aumento de casos, sí se tiene un comportamiento distinto en esta época del año, “la permanencia en espacios cerrados sin sana distancia, derivado del frío, sin embargo, sin embargo, no se trata de una situación fuera de control”, por lo que dijo, es necesario cuidarse no sólo por el Covid-19, por la influenza y demás enfermedades respiratorias.

Respecto al aumento referido, indicó que sí se ha tenido pero ha sido paulatino, y lento, “en otros momento hemos tenido mesetas de hasta 700 casos activos semanales, que es la manera más fácil de revisar, debido a que vemos el comportamiento”.

Agregó que el incremento actual es dentro de parámetros normales, o estables, y no existe comparación con lo que ocurre por ejemplo, en China, y afirmó que hasta el momento no se han presentado nuevas variantes de Covid-19.

Agregó que es importante ventilar espacios porque los calentones consumen el oxígeno interno, además de que se debe ventilar para que se salga el aire contaminado posible y entre aire nuevo.