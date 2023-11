Depresión y ansiedad en personas con diabetes tiene un impacto socio-económico: especialista

La diabetes y la depresión son condiciones crónicas de salud que están en crecimiento rápido que tienen un impacto significativamente negativo en la funcionalidad física, psicológica, social y ocupacional, la calidad de vida y frecuentemente lleva a una carga socio-económica, afirmó el psiquiatra Felipe de Jesús Saénz Aguilera, al participar en las 5tas. Jornadas Interdisciplinarias de Diabetes Akam Surá 2023.

En su ponencia Depresión y ansiedad en Diabetes señaló que para el 2045 estas tres enfermedades serán una de las primeras cinco causas de carga por enfermedad, lo que acarreará laborales perdidos, discapacidad y afectación en la sobrevida de una persona.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes más de 537 millones de personas tiene Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y casi 373 millones padece algún trastorno depresivo según la ONU. En cuanto a la ansiedad se estima una prevalencia de más de 200 millones de personas, sin embargo se calcula que hasta un 25% de la población en un momento de su vida cursarán por un padecimiento dentro de los trastornos ansiosos.

Uno de cada tres personas con diabetes deberá afrontar la depresión y la ansiedad, en muchos casos los síntomas de la diabetes pueden enmascararse en la depresión.

Ambas condiciones pueden confluir, se observa que en pacientes con diabetes la prevalencia de síntomas depresivos relevantes es del 31% y un episodio depresivo es de 11%. Además dijo que personas con trastornos depresivos tienen un 65% mayor probabilidad de desarrollar diabetes.

El doctor explicó que estas enfermedades son de rasgos complejos, que tienen combinación de factores genéticos, físicos y ambientales que confluyen y terminan generando la enfermedad. Ejemplificó que la depresión no permite que las personas que viven con diabetes lleven su autocuidado, incluso pueden acompañar con fumar o alteraciones en el sueño.

El psiquiatra hizo referencia a un estudio a 3 mil pacientes en 15 países como Argentina, Bangladesh, China, Alemania, India, Italia, Kenia, México, Pakistán, Polonia, Rusia, Serbia, Tailandia, Uganda y Ucrania. En México como en Bangladesh, Rusia y Polonia la depresión afecta al 30 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 evaluada.

El psiquiatra mencionó que no solo hay que preocuparse por tener dos enfermedades, sino porque van a empezar a generar más complicaciones en un momento más temprano. La evidencia científica reporta que hay un inicio más temprano de la diabetes en personas que padezcan depresión.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a las causas de la depresión en diabetes mencionó que puede ser por cambio en el plan de tratamiento de la diabetes, a consecuencia de la respuesta de familiares o amigos, por pasar por un evento importante en la vida como mudarse o casarse;a consecuencia del control porque no se logra llega a generar frustración y estrés; y muchas veces el diagnóstico de alguna otra enfermedad o discapacidad desmotiva al paciente.

Mencionó que se debe tomar en cuenta que la misma depresión puede influir en la misma diabetes porque causa una disminución en la adherencias del tratamiento, ya no se empieza a motivar por estar pendiente de su glucemia y ello lleva a un peor control de la glucosa.

De la misma manera dijo que la falta de motivación y energía los lleva a no tener autocuidado, se empieza a hacer planteamientos negativos como por ejemplo “para que me cuido tanto si no funciona”, tienden a caer en pensamientos catastróficos o en la desesperanza. Empiezan a culparse a sí mismos por eventos negativos, creen que los eventos negativos se repetirán en el futuro y esperan los mismos resultados negativos.

Ante ello dijo, que un médico que no comprende los síntomas depresivos subyacentes y la desesperación del paciente por regular el dolor emocional puede parecer crítico debido al estigma y a la respuesta asociada a estos comportamientos.

Recomendó que la atención psicosocial se integre con un enfoque colaborativo y centrado en el paciente, además de realizar pruebas de detección de depresión anuales.