Emite Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica alerta por casos de Sarampión

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de la federación emitió una alerta a las unidades médicas de todo el país, ya que se han confirmado cuatro casos de sarampión en México, uno de éstos importado (persona que viajó del extranjero, Europa a la Ciudad de México) y otros tres, probablemente relacionados con el caso importado.

Además, el aviso a nivel nacional señala que los cuatro casos mencionados están sujetos a análisis. Hasta esta mañana, no se reportaban casos para el estado de Chihuahua.

En 2023 sumaron 2 mil 208 casos sospechosos y no hubo positivos o confirmados; en 2022 sumaron 2 536 posibles casos y no hubo confirmados; en 2021 se reportaron 1,403 casos sospechosos, pero no hubo confirmados; en 2020 se notificó un total de 2,518 casos probables, de los cuales 196 fueron confirmados a sarampión, con fuente de infección desconocida.

Durante el 2019 se notificaron 5, 173 sospechosos, de los cuales 20 casos fueron confirmados a sarampión y todos estuvieron relacionados a importación. En dicho año, Chihuahua reportó tres casos positivos.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de la federación emitió el aviso a unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención en todo el país.

El llamado a las unidades médicas del sector público y privado fue para que verifiquen que se cumplan las acciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por prueba de laboratorio en posibles casos de sarampión o rubéola.

La recomendación para las unidades médicas es difundir el aviso epidemiológico en sus unidades de salud y por medio de los comités estatales de jurisdicción y distritales, con el propósito de evitar la reintroducción del virus y garantizar el diagnóstico oportuno, para la información de calidad que permita orientar las acciones de prevención y promoción a la salud.

El Conave define que el sarampión como: "enfermedad viral, sumamente contagiosa, causada por el virus del sarampión, que pertenece a la familia Paramixoviridae, del género Morbillivirus".

El virus que solo se presenta en humanos, se transmite por la diseminación de las gotitas suspendidas en el aire, o bien, cuando existe contacto directo con secreción nasal o faríngea de personas que están infectadas.

El periodo de incubación del virus del Sarampión va de los 7 a 21 días, es decir, un promedio de 14 días y los síntomas que presentan las personas infectadas son: fiebre, conjuntivitis, pequeñas manchas pequeñas con centro color blanco que puede tornarse azulado y con presencia de mucosa en el vestíbulo de la boca.

Los casos graves se presentan con frecuencia en niños pequeños, que tienen deficiencias de la nutrición, principalmente cuando el sistema inmunitario está debilitado.

De acuerdo con la información del Conave, esta enfermedad puede llegar a una letalidad del 10 por ciento de los casos en las poblaciones con niveles elevados de desnutrición y falta de higiene y atención sanitaria.

Asimismo, se informó que las complicaciones más frecuentes son neumonía, laringotraqueobronquitis otitis media y encefalitis, por la replicación viral o de una infección bacteriana.