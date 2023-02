¡No solo es VIH! Enfermedades de transmisión sexual comunes de las que debes cuidarte

Hoy en día, siguen existiendo mitos con respecto a las ETS. El tabú que gira en torno a este tema de salud ha hecho que muchas personas no acudan a realizarse pruebas, ya sea por desconocimiento de a dónde acudir o por miedo a encontrar un resultado positivo (50.3%), según una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Atención y Prevención de VIH/SIDA.

En Chihuahua, 2 mil 284 personas se encuentran llevando un tratamiento antirretroviral por VIH, del cual el 60% son adolescentes y adultos jóvenes (15 a 29 años y 30 a 44 años). Sin un tratamiento adecuado, las enfermedades de transmisión sexual pueden causar graves problemas a la salud, por lo que es importante realizarse pruebas para detectarlas a tiempo, conoce cuáles son las ETS más comunes y sus síntomas.

¿Qué son las ETS?

Las enfermedades de transmisión sexual, mejor conocidas como ETS, son el grupo de padecimientos que se contraen durante las relaciones sexuales vaginales, orales u anales, con una persona ETS-positiva, sin el uso de protección (condón masculino o femenino), o el uso incorrecto de la misma; además de contraerse también por uso de equipo de inyección contaminado.

¿Cuáles son las ETS?

Algunas de estas enfermedades no presentan síntomas en un largo periodo de tiempo, pero no significa que no provoquen daño o que no se transmitan durante las relaciones sexuales. Cualquier persona que sea activa sexualmente puede contraer alguna de estas si no utiliza un método de protección. Las ETS más comunes son:

Herpes genital: causada por el virus del herpes simple, sus síntomas son la aparición de llagas en área genital y/o rectal. No existe cura, sin embargo, las medicinas pueden disminuir los síntomas y el riesgo de contagio a otras personas.

Gonorrea: en los hombres, puede causar dolor al orinar y secreción proveniente del pene; en las mujeres, dolor al orinar y hemorragias entre los períodos menstruales.

VIH: el virus de inmunodeficiencia humana daña al sistema inmune al destruir los glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Los síntomas comunes son fiebre, escalofríos, sarpullido, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, úlceras en la boca, sudores nocturnos. Si no se trata, puede desarrollarse el Sida.

Sida: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad causada por el VIH. Se trata de la etapa final de la infección por VIH y ocurre cuando el sistema Inmune se encuentra muy dañado a causa de este. No todas las personas VIH-positivas desarrollan Sida.

Sífilis: causada por una bacteria, puede aparecer una llaga, pequeña e indolora; inflamación de los ganglios linfáticos cercanos, erupción cutánea que no pica. Si se detecta a tiempo, puede curarse con antibióticos.

Clamidia: causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, los síntomas pueden aparecer semanas después de haber tenido relaciones con una persona positiva a esta enfermedad. Los síntomas comunes en mujeres son flujo anormal y de fuerte olor, ardor al orinar y dolor durante las relaciones, en hombres, secreción en el pene, ardor al orinar, picazón alrededor de la abertura del pene y dolor e inflamación en uno o ambos testículos.

Prevención

Para prevenir el contagio de una ETS es importante utilizar un método de protección al mantener relaciones sexuales con cualquier persona y cambiarlo entre cada acto sexual. A pesar de que presentes alguno de los síntomas, es preferible acudir a un médico especialista, el cual te va a orientar y te indicará realizarte pruebas para descartar enfermedades de transmisión sexual, y en caso de dar positivo a alguna, iniciar un tratamiento adecuado.

Si sospechas que pudiste haber contraído una de estas enfermedades, puedes acudir al centro de salud más cercano para realizarte una prueba rápida de VIH, la cual tiene un 98% de efectividad. De igual forma, existen medicamentos para prevenir la infección por VIH si se tuvo una exposición reciente. Para ello, debes acudir a un centro médico a la sala de emergencias y ser evaluado para recibir PrEP (Profilaxis posexposición), la cual debe comenzarse dentro de las 72 después de la posible exposición al VIH. El medicamento se deberá tomar diariamente por 28 días.

El uso de preservativo en el acto sexual puede reducir las probabilidades de contraer una ETS / Foto: Pexels

También podrás enviar un correo a: enlace.prep@imss.gob.mx o escribir al Chatbot Atención VIHrtual IMSS, en el número de WhatsApp 5545580603, para programar su cita de valoración.

Para consultar información sobre el uso de PrEP, las personas interesadas pueden visitar el micrositio http://www.imss.gob.mx/pivihimss/prep

Mitos acerca de las ETS