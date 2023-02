Han consumido alguna droga alrededor de 150 mil adolescentes y jóvenes en el estado

De un total de 700 mil jóvenes de entre 15 y 29 años en el estado, 150 mil han consumido algún tipo droga alguna vez en su vida en último año, de acuerdo al Instituto Nacional de Prevención y Atención a las Adicciones.

Refiere que los municipios con mayor índice de adicción son Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga y Parral

Indica que las adicciones no son exclusivas de alguna clase social, sin embargo, los jóvenes que provienen de entornos de marginación y violencia, son más proclives a consumir desde temprana edad.

La encuesta toma en cuenta el consumo en al menos una vez en la vida en último año, pero estima que de los 150 mil que refieren haberla consumido, al menos la mitad lo hizo en más de dos ocasiones y un tercio siguió consumiendo.

La droga más utilizada por hombres jóvenes y adolescentes es el alcohol, a la par el trabajo y la marihuana, y en promedio la consumen de tres a cuatro veces por semana.

Aunque en menor cantidad, también se observa un porcentaje mayor al que consumía alguna droga dura hace cinco años, y en estos casos los jóvenes que combinan alcohol y al menos una droga de este tipo.

La encuesta que se realizó a mujeres señala que la droga que consumen en su mayoría, es alcohol y cigarro, en menor medida se encuentran pastillas benzodiazepinas y marihuana.

En el caso de la mujeres, estás dijeron que la primera que consumieron fue en alguna fiesta y fueron invitadas por un amigo o novio, mientras que los hombres dijeron haberlas adquirido a través de un amigo de confianza en el caso de las que dijeron consumir alcohol, tabaco y marihuana.

De las chicas que dijeron ser consumidoras de drogas 'duras, dijeron haberlas probado en alguna fiesta, en "juegos" o por conocidos de amigas o amigos. En un porcentaje muy bajo (menos de 3 por ciento) dijeron que necesitaban seguir consumiendo.

Las alteraciones más comunes que señalaron los jóvenes y adolescentes después de consumir alguna droga, estuvo el dolor de cabeza, somnolencisña, sensación de irrealidad, sudoración, sed en exceso, y ansiedad.

Por otra parte, de quienes dijeron haber consumido alguna sustancia, el 30 por ciento dijo que muy probablemente lo volvería a consumir; el 38 por ciento dijo que no volvería a consumir; el 20 por ciento dijo no estar seguro y el resto se divide entre quienes no respondieron o dieron otras respuestas