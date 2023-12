Iluminarán hoy a Chihuahua de rojo por el Día de la respuesta ante el VIH / SIDA

La institución Fátima que atiende a personas con Virus de Inmunodeficiencia Adquirido y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, invita a la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta ante el VIH / SIDA, con el evento simbólico “Iluminemos a Chihuahua Capital de rojo”, que se realizará hoy viernes 1 de diciembre en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio Municipal, en la avenida Independencia entre Victoria y Libertad, a las 18:00 horas.

En los Servicios de Salud de Chihuahua, se han registrado desde 1984 hasta septiembre de 2023 un total de 10 mil 968 personas con VIH; de las que 6 mil 126 de ellas fueron diagnosticadas con SIDA y 4 mil 842 con VIH. Se reportan 2 mil 755 defunciones relacionadas con esta causa, con una proporción de cada seis hombres por una mujer, es decir, que los hombres son el grupo más afectado con 87% y la edad de mayor frecuencia es de los 25 a los 44 años, con el 62.5% de los casos.

Karla Arellano Ornelas, directora de Fátima IBP, informó que hoy se conmemora el Día Mundial de la respuesta ante el VIH/SIDA, en el que personas de todo el mundo se unen para apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA.

“Cada Día Mundial del SIDA, gira en torno a un tema diferente. En 2023 el lema es “Que lideren las comunidades”; dado que el cambio no depende de un momento, sino de un movimiento, el mensaje de que dejemos que las comunidades lideren, no solo sonará un día. El Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad y a los Gobiernos que el VIH/SIDA no ha desaparecido”, afirmó.

En ese sentido, destacó que es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta la vida de las personas, para que de este modo se pueda poner fin al estigma y la discriminación, y se consiga mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH.

Mencionó que el riesgo de contraer el VIH existe para toda la población, por lo cual se recomienda llevar a cabo las medidas de protección durante su vida sexual y evitar prácticas de riesgo; y para las personas que viven con VIH/SIDA, el apego al tratamiento antirretroviral y el seguimiento médico son la clave para tener una buena calidad de vida ya que al existir medios de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento para el VIH/SIDA, sus complicaciones y enfermedades asociadas, se ha logrado que esta enfermedad pasara de una enfermedad mortal a corto plazo, a una enfermedad crónica que permite a las personas en tratamiento incorporarse a una vida productiva.

Fátima es una institución de beneficencia privada que nace en 1998 como respuesta a la necesidad de personas que viven con VIH y/o SIDA. Es la primera institución en Chihuahua en trabajar en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos centrada en VIH y/o SIDA, otras infecciones transmisibles y en salud sexual y reproductiva.

A la fecha, se ha convertido en una de las organizaciones benéficas de mayor confianza y efectividad, al esforzarse por mejorar las vidas de las personas beneficiarias en la ciudad de Chihuahua.

“Nuestra labor social empezó poniendo énfasis en la atención integral a personas con VIH/SIDA, sin embargo, la experiencia derivada del trabajo cotidiano y la observación de la problemática nos llevó a redefinir nuestra misión, poniendo como objetivo prioritario la prevención, ya que estamos convencidas de que sólo a través de ésta se podrá llegar algún día a vencer esta pandemia”, compartió Karla Arellano.

En las instalaciones de Fátima I.B.P., se ofrecen acciones de prevención a través de charlas informativas, talleres y conferencias, entrega de insumos de protección, primeros auxilios psicológicos, realización de pruebas de VIH, Sífilis, Hepatitis C, área de trabajo social, terapia psicológica individual, grupo de auto apoyo, entre otros.

Datos Estadísticos

De acuerdo a cifras de ONUSIDA, se considera que desde el comienzo de la epidemia y hasta el cierre del año 2022 alrededor de 85.6 millones de personas se han infectado por el VIH Y 40.4 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA.

Se calcula que en el año 2022, 39 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo y 1.3 millones lo contrajeron ese mismo año, mientras que se presentaron 630 mil fallecimientos a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. El 86% de las personas con VIH conocían su estado serológico y más de 29 millones tuvieron acceso a la terapia antirretroviral, en comparación con los 7.7 millones de 2010.