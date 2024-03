Loratadina: Para qué sirve el medicamento que es tendencia en redes sociales

Ya llegó la época donde todo el mundo se la pasa estornudando debido a las alergias, pues poco a poco se va acercando más la primavera, que es una temporada donde hay muchísimo polen en el ambiente, lo que desencadena esta respuesta inmunitaria.

Debido a lo anterior, es que muchas personas en redes sociales han posteado imágenes y memes sobre que en esta época la loratadina es su mejor amiga, convirtiendo esta palabra en tendencia en redes, pero ¿qué es este medicamento y para qué funciona realmente? acá te explicamos un poco.

¿Qué es la loratadina y para qué sirve?

Según la plataforma de Medline Plus, que es un servicio de información en línea, que es abastecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la loratadina es utilizada para controlar de manera temporal los síntomas que causan las alergias o la fiebre de heno, como también es conocido este padecimiento.

Entre la sintomatología más frecuente que se presenta en estos casos son los estornudos, el escurrimiento nasal, comezón en los ojos, nariz y garganta, que son eliminados por algunas horas con la toma de la loratadina, pero eso no es todo, sino que también ayuda a las alergias leves de la piel.

En la plataforma de Medline, informan que este medicamento pertenece al grupo de los antihistamínicos, cuya función es “bloquear la acción de la histamina, una sustancia en el cuerpo que causa los síntomas de la alergia”.

En casi cualquier farmacia puedes encontrar la loratadina en jarabe, tabletas normales y tabletas de desintegración, por lo general se toma una vez al día cuando ya tengas algún alimento en el estómago, sin embargo, recuerda que es sumamente importante que sea un médico quien te recomiende el consumo de esta medicina, y que no te automediques.

¿Cuáles son los efectos adversos de la loratadina?

El consumo de medicamentos no es un juego, pues por más que creas que algo no te hace daño o en inofensivo, lo cierto es que no es así, por ejemplo, en el caso de la loratadina, debes seguir al pie de la letra las indicaciones de consumo que te dio tu médico, pues si sobrepasas la dosis puedes presentar diversos efectos secundarios.

Entre los efectos adversos más frecuentes por el consumo de este medicamentos se encuentran: dolor de cabeza, boca seca, sangrado de nariz, dolor de garganta, aftas en la boca, dificultad para dormir, diarrea, debilidad, dolor de estómago, ansiedad y nerviosismo, irritación y comezón en los ojos.

Asimismo hay otros efectos secundarios más graves que debes atender de inmediato con un especialista, si es que los presentas, como por ejemplo: sarpullido, urticaria, picazón, inflamación en ojos, rostro, labios, lengua, garganta, brazos, pies y tobillos, ronquera, dificultad para respirar o tragar, entre muchos otros más.