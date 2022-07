Menstruación y vacuna anticovid: ¿Qué cambios experimentó la mujer?

Las investigaciones y estudios que se enfocan en la relación de las vacunas contra el Covid-19 y la menstruación aún son escasos considera la doctora Kathryn Clancy, especialista en antropología biológica de la Universidad de Illinois, Estados Unidos.

Durante el mes de febrero de 2021 la doctora preguntó a través de sus redes sociales si alguna mujer había experimentado cambios en su ciclo menstrual, de hecho centenas de mujeres respondieron a su publicación contando sus experiencias en este tema relacionándose más del 50 por ciento con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Kathryn comenzó una investigación del tema y llevó a cabo una encuesta masiva en la que participaron decenas de miles de mujeres estadounidenses.

La revista Science Advances publicó los resultados del estudio de la Kathryn Clancy el pasado 15 de julio y concluye que: “de 39 mil 129 encuestadas, el 42.1 por ciento experimentó de manera temporal un flujo menstrual más abundante tras haberse vacunado”.

¿Cambios en la menstruación post-vacuna representa un riesgo?

El estudio que contempló un rango de edad entre 18 y 80 años siendo la media la edad de 33 años involucró el tema de embarazo, problemas reproductivos y el uso de métodos anticonceptivos como pastillas. El estudio reporta por primera vez la aparición de sangrado menstrual espontáneo en el 65 por ciento de las mujeres post-menopáusicas encuestadas tras vacunarse.

Los resultados, según la especialista, abren un camino para considerar dichas alteraciones como un posible efecto secundario de las vacunas; ensayos clínicos de las vacunas contra la Covid-19 no tuvieron en cuenta sus efectos en el ciclo menstrual.

“En la cobertura de los medios, médicos y expertos en salud pública se apresuraron a decir que ‘no había ningún mecanismo biológico’ o ‘ningún dato’ que respaldara una relación entre la administración de la vacuna y los cambios menstruales. En otros casos, los expertos declararon que estos cambios eran probablemente el resultado del ‘estrés’” señala el estudio. A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again. — Dr. Kate Clancy 🏳️‍🌈 (@KateClancy) February 24, 2021

¿Qué efectos han tenido otras vacunas en la menstruación?

Durante 1913, un estudio identificó que la vacuna contra la fiebre tifoidea estaba asociada con irregularidades menstruales, que incluían menstruación faltante, tardía y temprana; malestar; y sangrado abundante en más de la mitad de su grupo encuestado.

También estudios de hepatitis B han indicado que la menstruación podría verse alterada, y un estudio de seguridad posterior a la comercialización del virus del papiloma humano encontró que más de una cuarta parte de las mujeres entrevistadas informaron irregularidad menstrual

La conclusión del estudio indica que: “La velocidad y la cobertura de la campaña de vacunación y pandemia de Covid-19 pueden haber resaltado inadvertidamente un efecto secundario previamente no reconocido de las vacunas especialmente inmunogénicas administradas en la edad adulta, que es que las respuestas inflamatorias sistémicas pueden en algunos individuos invocar respuestas posteriores en órganos diana como el útero”.

Las mujeres encuestadas fueron vacunadas con: Pfizer (21,620), Moderna (13,001), AstraZeneca (751), Johnson & Johnson (3,469), Novavax (61), otros (204).

Publicado originalmente en El Sol de Córdoba