Prefieren capitalinos pagar por la vacuna Pfizer que aplicarse la Abdala

Personas que acudieron este jueves a vacunarse contra el Covid-19 a farmacias de la ciudad afirmaron que prefieren pagar por la vacuna Pfizer que se oferta en dos cadenas farmacéuticas, que aplicarse la vacuna gratuita Abdala, que envío el gobierno federal desde el año pasado.

Lo anterior, a raíz de que la Cofepris aprobó la venta del biológico Pfizer, que se ofrece en las Farmacias del Ahorro y Benavides, con un costo de 859 y 900 pesos, respectivamente.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Las primeras dosis en las Farmacias del Ahorro se ofertaron en 799 pesos, esto a finales de diciembre de 2023. Sin embargo, estas primeras vacunas se agotaron y para la primera semana de enero de 2024, ya no se tenía en existencia.

El pasado miércoles, durante un recorrido por las farmacias de la capital del estado, se constató que las Farmacias del Ahorro ya cuentan de nuevo con la vacuna, sin embargo el precio actual es de 859 pesos, con la aplicación incluida.

En esta cadena de farmacias se puede realizar la compra vía electrónica y de acuerdo a las indicaciones que se brinden en el mismo sitio oficial, acudir a la sucursal indicada.

Sin embargo, el personal informó que la mayoría de los clientes, realizan la compra en el mismo lugar, donde también se les aplica por el médico en turno.

Este jueves, varias personas acudieron a adquirir la vacuna y señalaron que pese a no ser un precio bajo, prefieren pagar que acudir por la vacuna gratuita, pues está última (Abdala) conocida como "vacuna cubana", no les brinda suficiente confianza.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, en Farmacias Benavides la vacuna se oferta en 900 pesos, y hasta este jueves no se informó si habrá alguna promoción sobre dicho precio.

Pese a que en ambas cadenas el costo es de más de 800 pesos por persona, los capitalinos han mostrado una respuesta positiva en la adquisición de este biológico.

Los clientes refirieron que la vacuna cubana, no tiene suficientes referencias, o no tiene referencias "positivas", por lo que no desean exponerse a efectos secundarios.

Además, indicaron que el plazo de caducidad "original" o bien "preferencial", era a finales de 2023, y aunque el plazo extendido se contempla en la mayoría de los medicamentos, prefieren comprar las dosis nuevas, para prevenir cualquier reacción.

Cabe señalar que la vacuna Pfizer se estará distribuyendo a otras cadenas comerciales, de acuerdo a lo dado a conocer a finales de diciembre, por los mismos laboratorios Pfizer.

De ser así, en próximas semanas, podría estar a la venta en varios negocios de la capital.