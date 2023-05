¿Tienes medicamento que ya no necesitas? Estos son los lugares donde puedes donarlo

La donación de medicamentos es un acto de solidaridad al prójimo en todo momento y toma más relevancia cuando existe alguna emergencia en una región o bien, ante la marcada necesidad de una zona vulnerable.

¿Sabes qué hacer cuando tienes medicamento cerrado, y no caduco que ya no necesitas? Organizaciones no gubernamentales e instituciones hacen llamados constantes a donar medicamentos para paliar la emergencia y la necesidad, sin embargo, en materia de medicamentos la precisión debe reinar sobre la generosidad.

Lee también: Parteras tradicionales: ¿Cómo trabajaban las mujeres dedicadas a este oficio casi extinto?

Donación de medicamentos útiles para quien los recibe

Es importante que el medicamento a donar tenga utilidad en los Bancos de medicamento para que se cumpla la misión de ayudar. Cuando el medicamento llega, un porcentaje relativamente alto no es necesario para las situaciones específicas de la emergencia y no solventan la necesidad.

Las donaciones inservibles que se reciben con más frecuencia son la de medicamentos caducos, algunos de varios años atrás. En fin, que la buena intención no genera una solución y en cambio complica al país receptor con problemas como el almacenaje o la destrucción del producto.

Revisa siempre antes de donar medicamento que no esté caducado. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las reglas a seguir para la donación de medicamentos?

La donación de medicamentos ha resultado tan polémica que en 1996 la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con otras instancias internacionales, dio a conocer las directrices sobre donaciones de medicamentos, basadas en cuatro principios:

La donación debe ser altamente benéfica para quien la recibe.

debe ser Se deben respetar las necesidades expresadas por quien solicita el medicamento .

. El producto donado debe cumplir con los criterios de calidad del país que dona.

debe Debe existir un canal efectivo de comunicación entre donante y receptor.

Con estos principios se busca evitar las donaciones impropias pues se generan grandes costos por transporte, almacenaje y destrucción, sin que se obtenga algún beneficio de ello.

La donación de medicamentos ha sido tan polémica que Organización Mundial de la Salud, en colaboración con otras instancias internacionales, dio a conocer las directrices a seguir al donar medicina. Foto: Pixabay

¿Cómo donar medicamentos responsablemente?

Hablando de un tema tan delicado como la salud, los donantes debemos actuar con responsabilidad y no entregar medicamentos solo porque ya no caben en casa. La donación de medicamentos es un acto noble, pero requiere de ética y normas para que resulte efectiva:

No dones medicamentos caducos .

dones . No dones medicamentos en mal estado o mal cerrados .

dones . Si donas para una causa en particular apégate a la lista emitida por el solicitante . Solo así se atenderá efectivamente la necesidad.

apégate a la . Solo así Evita a toda costa la automedicación y el mal uso del producto.





Tengo medicamento que no uso, ¿A dónde lo puedo llevar?

Asociaciones como Cáritas y dependencias como el DIF Municipal y el programa Médico en tu Casa son las mejores opciones, ya que ellos canalizan directamente el medicamento a los pacientes que lo requieren a través de solicitudes previas o durante sus consultas médicas por lo que contar con un Banco de Medicamentos lo más completo posible facilita la donación de medicamentos mediante la revisión exhaustiva del producto donado. Por otro lado, garantiza el suministro a quien realmente necesita del producto, y se le asesora para que haga uso correcto de éste.

El programa de Médico en tu Casa es una opción para donar medicamento, ya que lo canaliza directamente a los pacientes que lo requieren mediante consulta. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Doble Vía ¡No te quedes sin pensión! Estos son los pasos para cambiarte al Banco del Bienestar

El Banco de Medicamentos ayuda a miles de personas cada año, permitiendo que llegue la salud y el bienestar a las personas más vulnerables. Todos pueden donar medicamentos, material de curación, suplementos alimenticios, artículos de higiene, artículos ortopédicos, pañales desechables para bebés y adultos, o cualquier otro producto útil en el cuidado personal y de la salud.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También puedes realizar donaciones en efectivo. Toda ayuda es valiosa y se convierte en un beneficio real para nuestros hermanos más necesitados.

Nota publicada en: El Sol de Parral