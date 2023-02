Sangre por Sangre fue un fracaso en taquilla: "Popeye" narra detalles de la icónica película a 30 años de su estreno

Sangre por Sangre, es una de esas películas casi de culto para muchas personas en México, marcando su infancia y adolescencia por la gran historia, así como las múltiples frases que se dicen en este icónico filme.

Y es que a casi 30 años de su estreno, los actores siguen siendo reconocidos por los fans de la filmación, cómo es el caso de Carlos Carrasco, quien dio la vida al personaje de "Popeye" y que recientemente dio una entrevista donde dio detalles de como fue la grabación de esta historia y todo lo que generó.

Sangre por Sangre fue un fracaso en taquilla

Carlos Carrasco, el actor que interpretó a "Popeye" en esta querida película, fue entrevistado hace poco por el youtuber Grusgri, platicando detalles sobre la filmación y otros datos de esta historia que muchos recuerdan con cariño.

Para quienes nos conocen esta película, la historia cuenta la vida de tres chicanos Miklo, Cruzito y Paco, que viven al este de Los Ángeles y quienes forman parte del bario llamado "Los Vatos Locos". Finalmente una pelea con otro barrio, "Los Tres Puntos", acaba con la muerte de un rival y los tres terminan por separar sus caminos.

Esta película, cuenta con una duración de tres horas y actualmente los puedes encontrar en diferentes plataformas, teniendo millones de vistas, no obstante, su popularidad se dio tiempo después de su estreno en abril del 1993, por lo que terminó siendo un fracaso en taquilla.

Durante la entrevista con el youtuber, el actor Carlos Carrasco, explicó que la producción de Sangre por Sangre, tuvo un costo de 30 millones de dólares, pero tan solo recaudó 6 millones durante su primer semana de proyección, lo cual es considerado un fracaso dentro de la industria. Esta baja recaudación, provocó que las regalías que reciben los actores de la película fueran bajas y hasta la fecha siguen recibiendo pagos, pero nunca han sido los mejores.

Fracaso de Sangre por Sangre impidió que se realizara la segunda parte

En la entrevista, Carlos Carrasco explica como fue el proceso desde que se planeó el guion de la película, hasta su estreno, incluso, platicó que él rechazó el personaje debido a que no le pareció atractivo el proyecto.

El actor relató que al ver el guion y conocer el papel por el que debía audicionar, lo rechazó en primera instancia, pero tras la insistencia de su representante, terminó por convencer y finalmente lo aceptó y firmó un contrato por no solo esta filmación, sino por una segunda parte de la historia.

Explicó que el productor Taylor Hackford, llegó contarle que la trama de esta secuela, sería sobre el conflicto entre Miklo su personaje Popeye, los cuales siempre fueron rivales.

Sin embargo, la baja recaudación durante la primer semana y en los siguientes meses, provocó desconfianza y finalmente se canceló la producción de esta segunda entrega.

Las escenas en prisión se grabó en una cárcel real

Todo el trama con "La Onda", el grupo delictivo donde Miklo Velka (uno de los protagonistas de la película), se desenvuelve dentro de la prisión de San Quintín y para hacer las escenas más realistas, decidieron ir a realizar las grabaciones al interior de esta cárcel, la cual se ubica en el estado de Baja California.



Para hacerla más real las escenas, el productor consiguió los permisos para poder ingresar hasta los pasillos y celdas de esta prisión, para grabar la película y además contaron con la ayuda de 500 reos reales, quienes fungieron como extras.

El actor que interpretó a "Popeye", dijo que durante el rodaje, tuvieron que convivir con los internos de la cárcel, los cuales, a parte de una huelga para que les dejaran comer lo mismo que los actores, no causaron algún problema más y lograron grabar las escenas.

Sangre por Sangre debió durar más de 5 horas

Con una duración de poco más de tres horas, Sangre por Sangre, es sin duda muy larga y más por los tiempos en que fue estrenada, sin embargo, debió durar al menos dos horas más.

En el Pódcast, Carlos Carrasco, dijo que en la grabación hubo escenas cortadas, cómo lo fue un amorío entre otro de los personajes principales, "Paco" y una abogada.

Sin embargo, los encargados del estudio pidieron al productor que la película debía durar tan solo 2 horas, aunque finalmente le dieron una hora y más, pero sí tuvieron que cortar esas escenas y otras interacciones entre los personajes.

