Si nos da miedo, ¿por qué nos gusta saber sobre el fin del mundo?

Ya sea en el cine o en la literatura, la desaparición de la humanidad es un tema que ejerce gran fascinación dentro de la cultura popular contemporánea. Aunque en la práctica, el apocalipsis suena como algo aterrador, leer o escuchar sobre ello no deja a nadie indiferente, una muestra es la cantidad de estrenos en el cine que retratan esta temática en su trama principal. ¿Será que en el fondo algunos desean que ocurra el fin del mundo?

Pandemias, guerras mundiales, asteroides, o incluso invasiones extraterrestres, mucho se dice que la extinción de la humanidad podría estar más cerca que nunca, lo cual es aprovechado como un tema redituable en la industria del entretenimiento. La idea de enfrentarnos (o sobrevivir) a la aniquilación total, es algo rutinario en franquicias del cine de acción o ciencia-ficción.

Leer y escuchar sobre el fin del mundo es algo que nos causa fascinación. Foto: Pixabay

Algunos ejemplos famosos incluyen películas como; 2012, El Día que la Tierra se Detuvo, Avengers, El Día de la Independencia, Armageddon y No Mires Arriba; tan sólo por poner un ejemplo. De una u otra manera, muchas películas han incorporado el fin del mundo como referente.

El atentado a las Torres Gemelas cambió la manera de imaginar el fin del mundo

Para la profesora Karen Ritzenhoff, de la Universidad Estatal de Connecticut Central y coeditora del libro "El apocalipsis en las películas", el atentado terrorista del 11 de septiembre sentó un precedente en nuestra manera de visualizar el final de los tiempos; “Antes del 11-S, incluso si había un Godzilla que se estaba apoderando de Nueva York, o si una ola destrozaba la Estatua de la Libertad, al final sobrevivías. Había alguien parecido a un héroe, pero desde el 11 de septiembre no hay resolución, no hay un final feliz", indicó.

El atentado del 11 de septiembre cambió nuestra forma de ver el fin del mundo, pues ya no se tiene la certeza de un "salvador". Foto: Pixabay

No solamente los actos de guerra y terrorismo alimentan nuestras fantasías apocalípticas, en la época actual, el mundo se enfrenta a una serie de catástrofes las 24 horas del día, los siete días de la semana; plagas, pandemia, calentamiento global y guerras interminables, es como si el final estuviera constantemente a la vuelta de la esquina.

A lo anterior, se añade que constantemente, se pueden leer noticias sobre "profecías", o predicciones generando fechas tentativas para el apocalipsis, desde las supuestas "profecías mayas" en el año 2012; la llegada de extraterrestres a la Tierra, o los profetas de cultos y religiones, que nos llaman a estar más cerca de Dios ante el inminente fin de de los tiempos.

Con la llegada del Coronavirus en el 2020 se acrecentó la posibilidad de enfrentar un escenario apocalíptico. Foto: Pixabay

El británico Iain Hollands, creador de la serie de televisión de 2015; "Tú, yo y el Apocalipsis", dijo muy claramente cuando estaba preparando la serie, que el apocalipsis era un tema omnipresente en las pantallas de las televisiones; "Cada vez que salía algo nuevo, pensaba: 'Oh, no, ya me han jodido'. Pero la audiencia no parecía cansarse de eso".

El fin del mundo nos atrae desde tiempos antiguos

La atracción por el final de los tiempos se remonta a los albores de la humanidad, la conocida obra literaria; "La Epopeya de Gilgamesh", escrito babilónico proveniente del año 2000 a.C., narra ya un primitivo apocalipsis. En esta época, se dice que los dioses vivían en el planeta Tierra junto a los seres humanos, hasta que un día, debido a la corrupción de los hombres, decidieron mandar un diluvio universal y acabar con la raza humana, historia que luego fue adaptada por los textos sagrados de la religión judeocristiana.

Entonces, ¿Qué hace que el apocalipsis sea algo tan atractivo?, por un lado, tenemos la amenaza del fin de la humanidad y la civilización tal y como la conocemos. El final de una sociedad cada vez más pérfida y caótica, donde los líderes mundiales empujan a las naciones hacia el desastre en pro de alimentar sus ansias de riqueza y poder, mientras las nuevas generaciones se sumen a la ignorancia y automatización programada en un mundo donde la tecnología se sale de control.

Pero además, siempre está ese pequeño atisbo de esperanza, la idea de que aún cuando fallezcan millones de personas en un evento de proporciones cataclísmicas, siempre hay un mesías, un salvador o un puñado de sobrevivientes que garantizan el renacimiento de una nueva humanidad, libre de perversión. Es algo que ya se ha visto en escenarios postapocalípticos de películas como Mad Max, Maze Runner, Los Juegos del Hambre, Soy Leyenda ó Guerra Mundial Z.

¿Tú que harías si hoy fuera el fin del mundo?

Si el destino total de la humanidad dependiera de una decisión ¿Tú que harías si hoy o mañana fuera el fin? ¿Cómo te comportarías? La amenaza de un fin del mundo nos permite imaginar un nuevo renacer global en una sociedad utópica. De este modo, en Estados Unidos se han vuelto populares los escenarios postapocalípticos, donde los norteamericanos, convencidos de ser los únicos supervivientes al cataclismo, recrean el mundo de una mejor manera.

¿Pero sería todo así de fácil? ¿Existe realmente un salvador? Este punto de vista fue ampliamente discutido por la escritora y filósofa Ayn Rand, quien postula que; . “Cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí”.

A mediados del siglo XX, Rand afirmaba que si nos quedáramos solos para hacer lo que deseáramos sin ninguna restricción, podría emerger una nueva utopía. Esta misma idea ha sido compartida en libros, películas y series de televisión, donde tras un cataclismo nuclear global, un puñado de sobrevivientes logra prosperar, tras sortear muchas dificultades, y dar inicio a un nuevo orden mundial, ¿Tú qué opinas? ¿Será que la humanidad ya requiere de otro fin del mundo?