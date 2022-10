¿Te cuesta trabajo estudiar? Quizá no eres tú sino el horario: la mejor hora para hacerlo según expertos

Si alguna vez has pensado que estudiar no es lo tuyo, quizás no es tu culpa sino del horario. Mientras avanza el día las personas vamos consumiendo más energía por las múltiples actividades que realizamos desde que nos despertamos. Nuestra energía define en gran parte la calidad de nuestras horas de estudio.

Las habilidades como la memoria y la retención se rigen por un ritmo circadiano, lo que significa que cumplen con un ciclo de 24 horas y responden a procesos naturales como son la luz y la oscuridad.

¿Cuál hora es la ideal para estudiar?

Los especialistas recomiendan que el momento de estudio ideal es entre las 7:00 horas y las 10:00 horas, esto para aprovechar las mañanas, sobre todo si necesitas leer escritos extensos o que requieran de mucha atención.

Seguramente has notado que cuando hace mucho calor cuesta más trabajo estudiar o concentrarse en algo. Un estudio realizado por Healthy Schools descubrió que un clima caluroso es un factor que perjudica las principales funciones cognitivas lo que nos hace más pesada la tarea de reflexionar y comprender.

¿Está mal estudiar en la noche?

Muchos pensarían que estudiar en la noche es un factor a favor del estudio porque hace menos ruido y hay menos distractores, sin embargo, al final del día lo más común es que la persona comience a experimentar sueño y cansancio después de una jornada diaria.

El sueño cumple una función importante en la memorización de información del cerebro, mientras dormimos, nuestro cerebro detecta lo aprendido y lo transfiere a la memoria de largo plazo. Si una persona no duerme lo suficiente se verá afectado en su memoria y en su rendimiento del día siguiente.

Nuestro cerebro necesita descansar por periodos de tiempo/Foto: Unsplash

¿Cómo aprovechar las horas para estudiar?

Un truco muy práctico que facilita la retención de información es estudiar en bloques, por ejemplo, estudiar durante una hora y después distraerte 30 minutos en otra actividad. El secreto es no estudiar por largos periodos de tiempo.

Nuestro cerebro necesita descansar por periodos de tiempo para rendir al máximo en las labores que requieren su total atención. Ahora ya lo sabes, no por desvelarte toda la noche significa que tu estudio tendrá buenos resultados, lo mejor es aprovechar las horas en que tu cerebro se encuentra más receptivo.

