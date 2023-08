¡Tienen el ritmo en la sangre!: Youtuber argentina se emociona al ver a niños bailando norteño

En los últimos años, la música regional mexicana ha crecido a pasos agigantados en cuanto a popularidad, y algo que ha impulsado esto, es la forma en la que se baila en nuestro país, pues en ocasiones han salido videos de gente bailando música norteña que se popularizan en redes sociales y se vuelven virales.

Al volverse virales, algunas de estas canciones se vuelven un trend, en especial de Tiktok, lo que logra que este tipo de videos lleguen a personas de otros países y así puedan conocer un poco más de nuestra cultura y maravillarse con ella, tanto así que incluso en otros países se han abierto escuelas para aprender a bailar este tipo de música.

Recientemente una joven youtuber llamada Ceci Dover, hizo un video en su cuenta donde reacciona a pequeños bailando música norteña y queda boquiabierta, pues, menciona en varias ocasiones, que no puede creer el ritmo que los niños tienen desde muy chiquitos.

Te puede interesar: Colombiana prueba cebollas asadas de Chihuahua y queda fascinada VIDEO

Youtuber Ceci Dover queda impactada al ver bailar a niños música norteña

La influencer originaria de Argentina (pero que actualmente radica en España), compartió un video que se llama “Niños mexicanos bailando norteñas! No puede ser!!! | Ceci Dover reacciona”, éste abre con la frase “¿Alguien me puede explicar qué es lo que le dan de comer a estos niños?” y posteriormente dice a sus seguidores que lo que verán a continuación será algo muy lindo.

Posteriormente reacciona al primer video, y desde que inicia se queda impactada y con la boca abierta, también dice algunas expresiones como gesto de ternura y dice que los pequeños son una maravilla, que se quedó tan impresionada que no pudo ni respirar.

Foto: Captura de pantalla | Youtube Charlando con Ceci Dover

Luego aparece un segundo video de niños bailando y ella comenta “¡Madre mía, qué bonito! Fíjate que lo llevan en la sangre, estos vienen bailando esto desde que son así pequeñitos. Yo nunca había visto este baile pero me parece muy difícil de bailar”.

Leer también: ¡De Chihuahua para el mundo! Youtuber español reacciona a bailes de la Liber

Más adelante Ceci Dover mueve sus hombros al ritmo de la canción que sale en el video y comenta que le parece que la música es “muy para dar saltitos y muy enérgica”. Además, vuelve a quedarse boquiabierta al ver la forma en la que los pequeños se dan vueltas y comenta que le encanta y pregunta “¿Y no se cansan? Es que no paran. Me llama muchísimo la atención cómo bailan los niños”.

En un siguiente video aparece un pequeño bailando de una forma muy peculiar y Ceci Dover comenta “¿Pero cuántos años tiene esta criatura? Fíjate el movimiento de cadera”. Luego vuelve a quedarse impactada con la forma de bailar del pequeño y dice “No, no, y la chulería. No me lo puedo creer, ¡esto es buenísimo!...¿pero cómo va a bailar de grande?, pero qué pasada de niño”.

Más adelante la coach vocal comenta que le encanta cuando educan a los niños con la música, “cuando desde pequeños se les lleva por ese camino del canto, del baile, de la música, porque ellos lo absorben todo como si fueran auténticas esponjas”.

Te puede interesar: ¡Se está ahogando! Parralense llama la atención en Tik Tok con su peculiar risa

Posteriormente aparece el video de un pequeño bailando sólo y Ceci comenta que le parece muy impresionante que los niños aprendan a bailar de esa forma sólo por ver a sus papás, además de que dice que el movimiento de sus piernas y su caderita es impactante.

En el video de ese pequeño comenta “¿tú te crees que eso es normal? Es que llevan el arte en las venas, lo llevan desde que han nacido y no se puede evitar”, más adelante recalca que los pequeños tienen muchísimo ritmo y que incluso “lo tienen incluido en el chip”.

Para cerrar con broche de oro, muestra un video donde dos pequeños bailan como adultos, pues inclusive hacen cargadas; Ceci aplaude y se ríe de la impresión y al terminar de verlo comenta que “si yo tuviera que hacer una cosa de esas, terminaría toda pisoteada y mi pareja toda pisoteada por mí, es que es una barbaridad”.

Leer también: ¡La Pascualita se hace viral! Tiktoker española se maquilla mientras cuenta la leyenda

Poco antes de despedirse, la youtuber les dice a sus seguidores “por favor, si tienen más de estos me los mandan, porque a mí me encanta verlos, me encanta disfrutar de ellos, de cómo se lo pasan, del arte que llevan desde que han nacido. Para que vean lo importante que son los padres en la vida de los pequeños”.

Virales ¡Qué agusticidad! De dónde salió esta frase que está inundando las redes sociales

¿Quién es Ceci Dover?

El video que subió la influencer actualmente cuenta con 197 mil vistas, más de 9 mil 600 likes y más de 330 comentarios, entre los cuales se observan muchas cosas interesantes, pues hay muchos extranjeros que se expresan muy bien de nuestro país e incluso dicen que los mexicanos somos únicos y que como México no hay dos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

La youtuber Ceci Dover, mediante sus dos cuentas, se dedica a compartir sus reacciones ante videos o personas cantando, pues ella es coach vocal, además de que también realiza entrevistas, cuenta historias e incluso da consejos para aprender a cantar o mejorar la técnica vocal y la interpretación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Actualmente, cuenta con 327 mil suscriptores en su canal “Charlando con Ceci Dover” y 1 millón 300 mil en su otra cuenta “ Ceci Dover Vocal Coach”.