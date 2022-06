Gatita se "gradúa" de la universidad, asistía a clases virtuales

¿Los gatitos también se gradúan?, pudiese ser algo normal si los mininos asistieron a una escuela de adiestramiento, pero este no fue el caso, ya que en esta ocasión una linda gatita se ganó el derecho de portar el birrete y la toga gracias a que acompañó a su humana durante todas sus clases virtuales del ciclo escolar.

Así fue como la Universidad de Texas en Austin tuvo esta alumna honoraria, se trata de la gatita que lleva por nombre “Suki”, quien se grabó junto a toda la clase, esto, después de que estuvo presente en todas las clases virtuales por Zoom que tomó su dueña Francesca Bourdier.

"SUKI" TIENE UN AÑO Y MEDIO

La joven explicó que su gatita “Suki”, quien tiene un año y medio, pasó con ella la mayor parte de su carrera universitaria, gracias a que fue en casa el ciclo escolar debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Estuve prácticamente en mi departamento la mayor parte del tiempo y tenía a mí gatita a mi lado. Cada vez que tenía mi clase por Zoom era como si ella quisiera escucharla y siempre se sentaba junto a mi computadora”, indicó Francesca a un medio internacional.

Yes, my cat attended every zoom lecture I had so we will BOTH be graduating from THE University of Texas at Austin together 😂😂#UT22 #Texasex pic.twitter.com/v6YFlZZWAW — Franny (@FrancescaBourdi) May 22, 2022

LA GATITA PORTÓ LA TOGA Y EL BIRRETE

Y como la minina “Suki” asistió a todas las clases que tuvo en línea, su dueña sabía que tenía que incluirla en su graduación, "quería celebrar y tenerla conmigo en un día tan especial", por lo que Franchesca compro a través de internet una toga y birrete para su gatita.

Fue así como “Suki” estuvo ad hoc al día, además, su dueña buscaba que su gatita fuera un miembro honorario de la clase. “Mucha gente se relaciona con tener a su mascota con ellos, ya sabes, asistir a sus conferencias de Zoom porque todos estaban prácticamente en casa. Ella es mi graduada especial”.

Para recordar este emotivo momento, la joven estudiante tomó y compartió algunas fotografías de su gatita vestida con toga y birrete, por lo que los usuarios de las redes, además de felicitar a la joven, se enternecieron por la gatita.

Francesca Bourdier, comenzó una empresa de ropa y diseña para mascotas y sus dueños, por lo que a través de redes sociales ha compartido fotos de ella y su peludita“Suki”, ¿qué opinas que la gatita se “graduó” de la universidad gracias a que asistió a clases virtuales?

