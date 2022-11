Ovejas son captadas caminando en círculo sin razón aparente [video]

En redes sociales se hizo tendencia un video en el que se ve a varias ovejas caminar mientras forman un círculo casi perfecto. De acuerdo con los primeros reportes, esta conducta fue detectada a inicios de noviembre, y a la fecha ellas no se han detenido. Los hechos quedaron registrados en una granja ubicada en Asia.

El material generó cientos de reacciones en la web, ya que los usuarios han emitido una serie de especulaciones que están relacionadas con aspectos paranormales e incluso supersticiosos, pues opinan que se trata de una señal que está anunciado que algo malo va a pasar en la humanidad, o que se vincula con la vida extraterrestre.

También han dejado sus comentarios personas que aseguran ser especialistas, y mencionaron que eso puede tener una explicación científica, y es que no es la primera vez que se observa algo similar en otras especies. Si quieres saber más al respecto, a continuación, te compartiremos la grabación y la postura de los expertos.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK — People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022

¿Cómo se mueven las ovejas?

En el video aparece un grupo de ovejas que avanza formando un círculo en dirección a las manecillas del reloj. De acuerdo con los materiales difundidos, así como el testimonio de los dueños, los animales llevan mucho tiempo así y no han parado, pues se mueven en el día y la noche.

Esto fue detectado en una granja del norte de China, en Baoutou, en la región de Mongolia. Se indicó que este recinto cuenta con 34 corrales, pero el suceso ha ocurrido en el número 13, esto ha provocado que las teorías aumenten.

El medio chino People’s Daily acudió a este lugar para entrevistar a la dueña, quien explicó que la inusual conducta comenzó el pasado 4 de noviembre. Ella dijo que primero fueron un par de ovejas las que lo hicieron, y poco a poco se les unieron más.

La granjera agregó que ha revisado su rebaño de forma constante para descartar cualquier padecimiento, por lo que aseguró que ninguna de ellas está enferma o tiene algún tipo de problema.

🇨🇳#China - Cientos de ovejas han estado caminando en círculo durante 12 días seguidos 😱 pic.twitter.com/GhrnsWeOmD — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) November 18, 2022

Una posible explicación

Luego de que se hiciera viral esta grabación, la gente en la web realizó un debate para explicar lo que está pasando. Una de las posturas más populares apunta a que se trata de una bacteria que las obliga a realizar esos recorridos.

El manual de medicina veterinaria Merck sostiene que hay una enfermedad bacteriológica llamada listeriosis, conocida igual como ‘enfermedad del círculo’. Eso podría indicar que es resultado de un brote.

“Inicialmente, los animales afectados sufren anorexia y depresión y están desorientados. Pueden desplazarse a una esquina, apoyarse sobre objetos fijos o girar en torno al lado afectado”, se precisó en la obra.

Aunque, los animales afectados por esta bacteria mueren entre 24 y 48 horas después de presentar los primeros síntomas, y estas ovejas tienen más de 15 días así caminado de esta manera sin descanso.

