Pareja encuentra tesoro enterrado en su casa, ¡fue valuado en casi 6 mdp!

Siempre que llegamos a un sitio para convertirlo en nuestro hogar, buscamos hacerle algunas modificaciones para que quede lo más apegado a nuestros anhelos, pero en esta ocasión una pareja de Reino Unido fueron sorprendidos por la fortuna, pues mientras realizaba la remodelación a su casa se encontró con un tesoro con monedas de oro.

Estas monedas tienen un valor aproximado de 250 mil libras esterlinas, que son un equivalente a seis millones de pesos, así fue como la pareja de Ellerby, Yorkshire del Norte, Reino Unido, tuvieron la suerte de ser testigos de este hallazgo al momento de remodelar la cocina de su casa

Las monedas serán subastadas

Sin embargo, el próximo mes de octubre se llevará a cabo la subasta de las 264 monedas de oro, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la casa de subastas Spink & Son, este hallazgo representa uno de los mayores tesoros de monedas de oro inglesas del siglo XVIII, jamás visto en el Reino Unido

También se especifica el comunicado que casi con total seguridad las monedas pertenecieron a la familia Fernley-Maister, compuesta por el matrimonio de Joseph y Sarah, quienes se casaron en 1694.

A fascinating find is coming up for sale at #spinkauctions and will be one of the highlights of the Autumn Season! https://t.co/ZOY4C0343B#numismatics #goldcoins #auction — Spink & Son (@SpinkandSon) August 31, 2022

¿En qué año fue encontrado el tesoro?

Es importante mencionar que el descubrimiento de estas monedas en la casa de la pareja fue en julio del 2019, esto, mientras los dueños desenterraron una copa que se encontraba bajo el suelo de la cocina de su casa.

El recipiente era más pequeño que una lata de refrescos, pero dentro de él se encontraron las 264 monedas de oro, las cuales, de acuerdo con expertos, datan de 1610 a 1727, pertenecientes a los reinados de James I y Charles I hasta George I.

Gold coins worth $290,000 were found under the kitchen floorboard of an English couple's home. Dating from 1610 to 1727, they belonged to Joseph and Sarah Fernley-Maisters who were married in 1694, they lived in the village of Ellerby, North Yorkshire. @SpinkandSon pic.twitter.com/S41BsfiPpF — Sam J. Rosenfeld (@SamjLondon) September 4, 2022

De acuerdo con los índices actuales, estas monedas de oro están valoradas en 100 mil libras esterlinas, pero en la próxima subasta que se realizará en el mes de octubre podrían alcanzar hasta las 250 mil libras esterlinas o 290 mil dólares.

“Es un descubrimiento maravilloso y verdaderamente inesperado en un lugar tan poco conocido”, dijo Gregory Edmund, el subastador de Spink & Son, en el comunicado, donde también destacó que este es un tesoro que no se parece a ningún otro de la arqueología de británica, ni tampoco a otra subasta de monedas de oro que se haya realizado.

