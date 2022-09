¡El amor sí existe! Piden matrimonio a bailarina en table dance en Tlaxcala [Video]

Una singular pedida de mano fue la que ocurrió en un table dance del estado de Tlaxcala, ya que, en plena pista de baile un joven se arrodilló para pedirle matrimonio a una de las bailarinas que laboran en el lugar; el momento fue captado en video y, cómo era de esperarse, se volvió viral en redes sociales.

Y es que, es bien sabido que la mayoría de los hombres que visita un club de strippers lo hace para desestresarse y disfrutar la belleza de las mujeres, sin embargo, al parecer este chico llevó más allá su experiencia al pedirle a una de las trabajadoras que se casara con él, delante de las decenas de clientes que en el lugar estaban.

Así ocurrió la propuesta de matrimonio en el table dance

Fue por medio de una publicación de TikTok, por el usuario @alexparvela, donde el comentado momento se dio a conocer a través de un clip en el que, según la información del post, los hechos ocurrieron en el centro nocturno TABV, del hermano estado de Tlaxcala.

“El amor existe, acá está la prueba”, escribió el TikToker que grabó el momento justo en el que el protagonista de esta historia interrumpe a una stripper, que se encontraba con diminuto atuendo, en medio de la pista de baile para arrodillarse.

Una vez en el suelo, el joven sacó un anillo para pedirle matrimonio y los presentes que en el lugar se encontraban y que fueron testigos de la peculiar escena, comenzaron a gritar y a aplaudir por la hazaña del valiente caballero.

@alexparvela #tlaxcalasiexiste #tabv #elamorsiexiste #amoraprimeravista ♬ sonido original - Rafael Paredes

¿Qué le respondió la bailarina?

Ante la bella y romántica escena, la bailarina agarró el anillo, se lo puso inmediatamente y abrazó al joven para decirle que sí aceptaba casarse con él; posteriormente, los demás clientes del lugar, trabajadoras y meseros, los festejaron con aplausos y hasta tomando videos del momento.

Aún se desconoce cuándo será la boda, sin embargo, el table dance aseguró que todos estarán invitados, por lo que probablemente la ceremonia será en el lugar.

Como era de esperarse, la peculiar pedida de mano logró algunos comentarios en redes sociales, pues mientras algunos usuarios aseguraban que el hombre estaba “pasado de copas” por su acción o que había quedado “flechado” por los encantos de la bailarina, hubo otros más que hicieron alusión a que “el amor sí existe” y que posiblemente “la saque de trabajar”.

“El amor sí existe, Tlaxcala también”, “La famosa frase ‘la sacó de trabajar’ se hizo realidad con esta pareja”, “Se va a dar cuenta que ella gana más que él”, “Algo me dice que al que van a sacar de trabajar va a ser a otro” y “El amors. No me queda claro quién va a mantener a quién”, fueron parte de las respuestas.

Publicada originalmente en El Sol de Puebla