¿Policía detiene por error a agente del FBI? Aquí la verdadera historia

En medio de las protestas en los Estados Unidos por la desigualdad racial en el país, un video se ha viralizado en Twitter y YouTube en el que se afirma que un hombre negro, detenido por policías blancos, es en realidad un agente del FBI.

Diversos usuarios en las plataformas comenzaron a difundirlo con la intención de señalar una especie de “karma instantáneo”; el hecho ocurrió en la ciudad de Rochester, Minnesota, en el hecho se aprecian a dos policías intentando detener a un hombre por ser, según ellos, un hombre a quien buscaban.

De acuerdo a lo compartido en las plataformas, se señalaba al individuo como un agente del FBI que termina por regañar a los policías debido a su comportamiento cuestionable, pues primero lo detuvieron y finalmente corroboraron su identidad revisando sus identificaciones de su cartera.

La agencia Reuters aseguró que el video en cuestión es legítimo, pero no se trata de un agente del FBI, se trata solamente de un ciudadano que fue confundido y termina por solicitar las identificaciones de los oficiales que lo arrestaron.

Estos pendejos que arrestan a un agente del FBI les van a hacer el día.



Qué sabroso cagadón les acomoda.pic.twitter.com/MDyIZe4Iie — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 1, 2020

La agencia también confirma que el hecho no sucedió este año, fue en el 2019 y señaló el comunicado del departamento de policía de la ciudad, indicando que la fecha exacta del incidente fue el 1 de junio del 2019.

Otro individuo que aseguró ser el dueño legítimo del video, dijo que “valió la pena esperar un año para compartir el video” y que ese rumor comenzó en Twitter, a su vez señaló que la policía “practica eso continuamente”.