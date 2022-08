¡Salud! Mujer prepara michelada a bordo de un microbús y se hace viral [Video]

La michelada es una bebida alcohólica mexicana que se prepara con cerveza, limón, jugo y picante, además, las personas suelen ponerle distintos tipos de salsas sazonadoras. Son populares en los comercios o bares pequeños.

En redes sociales se hizo viral una mujer por prepararse esta bebida en el transporte público, este momento quedó documentado en video por uno de los pasajeros, quien no dudó en compartirlo en la web. El material ha generado miles de reacciones y opiniones; la mayoría de los usuarios mencionaron que estebaban de acuerdo con ella.

La grabación fue compartida en TikTok por la internauta @soymakiluki, hasta ahora tiene casi 3 millones de reproducciones, 168 mil ‘me gusta’ y mil 700 comentarios. La estrella del video no estaba consciente de que la estaban filmando mientras hacía su bebida favorita. Además, el conductor no se molestó, pues ella pudo llegar a su destino sin problemas.

La joven encargada de difundir este hecho no dio más detalles acerca de la identidad de la persona que lo protagonizó. La publicación no tardó en convertirse en tendencia en la red social china. Por otro lado, hubo quien consideró que su comportamiento fue irresponsable, ya que no tuvo que hacerlo por respeto a los demás.

¿Cómo se preparó la michelada?

A plena luz del día, la mujer sacó de su bolsa un vaso transparente que se presume era un shopero de vidrio, después, con la ayuda de un cuchillo presionó una rodaja de limón para verter su líquido dentro del recipiente.

En el material que circula en la web, se ve como ella también tenía una bolsa de plástico color azul con sal, de la cual tomó un poco para añadirla a su mezcla, para finalizar, ella buscó entre sus pertenencias una lata de cerveza que vació por completo en su vaso, en cuanto terminó, mezcló todo con una cuchara.

De esta manera, fue como se tomó la michelada tranquilamente hasta que llegó a su destino, en la grabación ella demostró que no le importó estar se sentada cerca del conductor, igual, no le prestó atención a la gente que estaba a su lado.

“No me rio porque fácilmente podría ser yo”, “seremos clase media pero la elegancia no la vamos a perder jamás”, “imagínate conocer al amor de tu vida y que te sirva la cerveza así”, “no voy opinar podría ser de mi familia”, “ya me vi para la próxima sin miedo al éxito”, “ahora me subiré a vender micheladas en el transporte”, fueron algunos de los comentarios.

