Triunfa modelo chihuahuense, Juan Manuel Lara, en las redes sociales

El versátil artista chihuahuense Juan Manuel Lara Valenzuela, de 33 años de edad, informó que entre sus proyectos a corto plazo se encuentra modelar en Playa del Carmen, Yucatán, con un diseñador de Guadalajara, teniendo como fecha tentativa el 30 de noviembre, trabajo con el cual se dará a conocer más a nivel nacional.

De igual manera, entre sus facetas artísticas se encuentra el ser fotógrafo profesional, arte con el cual dio inicio a su carrera, siendo hasta el día de hoy 7 años en ser amante de la lente; de igual forma es creador de contenido en sus redes sociales donde cuenta con miles de seguidores quienes están al pendiente de sus publicaciones.

“Donde estoy más fuerte es en Instagram donde 149 mil personas me siguen y en TikTok casi 200 mil, subo parte de mi día a día y también realizo videos con tintes de comedia, que es lo que les ha gustado a la gente, ya que me gusta hacerlos reír, así como mensajes de motivación y superación, de igual forma intenté bailar, pero no es mi fuerte”, dijo Juan Manuel.

Agregó: “Me gusta el medio artístico, todo lo que tenga que ver con él, he participado en videos musicales, uno de ellos fue en Ensenada, donde colaboré con un cantante de esa localidad y la hice de modelo y actor, de igual forma se me presentó la oportunidad de ser la imagen de Alsuper hace dos años.

“En cuestión de las pasarelas ya tengo 2 años, tiempo en el que he desfilado en varias de ellas como el Fashion Desert Chihuahua en sus dos ediciones, asimismo soy Mister Supranational Chihuahua 2023 y en mayo se llevó a cabo el evento nacional donde gané la categoría “Fotogénico” y el “Tocuyo”, ésta última se refiere cuando la persona es favorita en cierta terna, pero no gana”.

QUIÉN ES Y CÓMO ES

Juan Manuel Lara se describe como un joven soñador, humilde, sincero, responsable, trabajador, empático que aprende todos los días de los demás y trata de disfrutar la vida, ya que era una persona muy tímida, y hoy en día es otro al dar un giro de 180 grados, quien siempre procura ayudar a los demás, tomándose el tiempo de conversar con sus seguidores para intercambiar ideas, y dar puntos de vista, teniendo como base el respeto mutuo.

Asimismo, es ingeniero en Desarrollo e Innovación de Empresas, cuenta con especialidad en Recursos Humanos y Mercadotecnia, hoy en día trabaja en marketing, siendo sus ingresos principales por parte del arte de la fotografía; y como un plus la cotización en sus redes sociales; cuenta que otra de sus pasiones es el diseño gráfico.

REDES SOCIALES, SU DÍA DÍA

Se le cuestionó la importancia que tienen las redes sociales en su vida, “son mi día a día, es una herramienta que me sacó de la depresión, cuando estuvo la contingencia mundial, descubrí TikTok y empecé hacer contenido, el primer video me pegó y decidí continuar, entonces me ayudó mucho, que de igual forma puede ser una arma de dos filos, todo es cuestión de darle el uso correcto y positivamente a las redes y puedes ir creciendo, pero también hay que tener bastante conciencia para manejar esta herramienta”, finalizó el polifacético artista.

FRASE

“Mi contenido es con el objetivo de que afecte de manera positiva en mis seguidores, el que me digan que les alegré el día, o que logré sacarlos de un estado depresivo es una gran satisfacción”