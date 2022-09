¿Ya te hartaron las moscas? Te damos algunos remedios caseros para espantarlas

Es muy común que cuando se sabe sobre el acercamiento de una tormenta o simplemente de un día lluvioso, notemos la presencia de mayor número de moscas y demás insectos en nuestra casa.

Además de que se puede notar un cambio en el comportamiento de las moscas; se vuelven más pegajosas e irritantes, es por eso que muchas personas dicen que cuando están más molestas es sinónimo de una lluvia segura.

La explicación se debe a la presión atmosférica y la humedad provocada por un día nublado, lo cual no significa que haya más moscas, si no que estas se acumulan más cerca de la superficie por presentar dificultades de volar a una mayor altura.

A pesar de que en los supermercados existe una gran cantidad de productos para combatir las plagas temporales, muchas veces estos sprays no solucionan el problema.

Si quieres espantar a estos molestos insectos de tu hogar, en El Heraldo de Chihuahua te damos cinco consejos caseros para lograrlo.

Colocar bolsas de agua

Este sin duda es un truco legendario, pues seguramente todos hemos visto alguna vez en casas de campo o en porches al aire libre, una bolsa de plástico transparente, llena de agua hasta la mitad y colgada del techo.

Probablemente muchos se han preguntado por qué y cómo esa bolsa mágica podrá espantar a las moscas.

La explicación es sencilla: cuando los rayos del sol pasan a través del agua, este hace de prisma y descompone la luz en forma de arcoíris, algo que las moscas odian.

Esta es la misma razón por la que vemos discos o “cd’s” colgados de las copas de los árboles, para que la mosca no pique los frutales.

Mezclar limón con clavo

Este es un remedio que no es tan conocido, pero puede que lo hayamos visto también en casa de algún familiar o conocido.

El remedio consiste en mezclar limón con clavos de olor, de los que se usan para la comida o postres de vez en cuando.

Su modo de preparación es partir el limón por la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos, para luego, poner la solución de arte sobre la mesa del jardín, en la ventana por la que entran o donde se requiera.

Lo ideal sería poner un limón nuevo cada día, ya que al secarse ya no las repele tanto como al principio.

Vinagre de manzana

Este truco suele ser un poco más conocido por sus efectos antimoscas y aun así puede que sea el menos utilizado, esto debido a su olor que, a pesar de que a estos insectos les encante, no resulta muy agradable para los humanos.

Para fabricar una trampa sencilla, se debe cortar la parte superior de una botella de plástico, poner unos tres o cuatro dedos de vinagre dentro y luego colocar el cuello de la botella a la inversa, esto en forma de embudo.

Después, coloca la fórmula donde veas que se acumulan más moscas e irán directas al vinagre. Si no quieres hacerlo con vinagre, también puedes colocar alimentos dulces como plátano, golosinas y restos de refrescos azucarados en la botella, que igual servirá como una carnada.

Plantas con olor y esencias

Quizá este remedio sea menos conocido pero también resulta ser muy efectivo, se trata de los aceites aromáticos o ciertas plantas como la lavanda, la menta, la citronela, la albahaca, el romero, la melisa o el eucalipto.

Lo que se debe hacer, es plantar alguna de ellas cerca de casa o colocar ambientadores naturales por la estancia también ayudará a que las moscas no te visiten en verano.

Lo ideal es que se utilicen varios remedios caseros a la vez. Por ejemplo, colocar la trampa de vinagre en el porche y una planta de estas justo en la entrada de casa.

Vodka

Seguramente este remedio te va gustar, aunque no se trata de beberlo si no de utilizarlo como un tipo de crema en caso de estar rodeado de moscas y que no paren de inquietarte, puedes poner un poco de Vodka en ciertas partes del cuerpo como las muñecas y los tobillos.

Se piensa que eso las ahuyentará, porque no soportan el olor de esta bebida alcohólica, lo cual tendría sentido puesto que se trata de un olor muy fuerte.

Por otra parte, una de las principales recomendaciones para no atraer a estos molestos bichos, es no dejar restos de basura cerca de casa ni tener recipientes en los que se estanque el agua.

