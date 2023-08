¡Yo peleaba al lado de Francisco Villa! Don Silverio cuenta aventuras al lado del General

Seguro en más de una ocasión te ha tocado ver alguno de los divertidos videos del personaje de Don Silverio, algunos de los más populares son cuando luchó con el diablo y otro de donde salió la frase de “¡Qué agusticidad!”, que hasta ahora es la más famosa, pero ¿sabías que también peleó al lado de Pancho Villa?.

Hace algunos días, por medio de su cuenta de Instagram (@donsilverio_gu) compartió una de sus tantas aventuras divertidas por medio de un reel que se llama “Cuando te quejas frente a tu abuelo”, el cual cuenta ya con más de 646 mil visualizaciones y más de 54 mil 700 me gusta.

Don Silverio cuenta en redes sociales que peleó al lado de Francisco Villa

En el video aparece el “nieto” de Don Silverio diciendo “oiga abuelito, yo creo que hoy no voy a ir a trabajar, estoy muy cansado”, mientras este icónico personaje lo ve con rostro de asombro y le dice “ah qué la fregada, asociegate, mentecato, ya se quejan de todo los morros de ahora. En mis tiempos yo era de los Pantera, yo peleaba al lado del general Villa.”

Más adelante cuenta que él y Villa se la vivían “a puros catorrazos” donde quiera y que el General era su amigo del alma, tanto así que incluso fue a su boda, donde conoció a la que era su esposa y ella “era un pan”. También cuenta que en una ocasión los metieron a la cárcel a él y al Centauro del Norte por haber orinado en la calle y que los gringos les tenían “tirria”.

De igual forma, Don Silverio relata que a Francisco Villa le encantaba la nieve de fresa, por eso siempre que veía que vendían en algún lugar o se acercaba el señor de los helados, ponía cara de felicidad. Más adelante dice que el General le dijo en una ocasión “Silverio, me andan venadeando, por ahí me dicen que me buscan, ¿me tiras esquina tú?”.

Luego, en la conversación que tiene con su “nieto” le dice “al general Villa le dieron de tiros en la cabeza, en el pecho y por donde quiera y nunca vi que se quejara. Si no me crees lo que es batallarle ponte a ver la vida de don Pancho Villa, métete a ver la serie esa que pusieron en el Star+”.

Para cerrar con broche de oro, Don Silverio comienza a regañar a su nieto diciéndole que se ponga a trabajar y que los jóvenes de hoy en día ya no quieren hacer nada, e incluso termina la conversación diciendo una de sus icónicas frases que es “si el trabajo fuera deporte, los burros andarían en ‘chores’”.

Mientras Don Silverio cuenta la historia, en la pantalla van apareciendo imágenes de la serie Pancho Villa: El Centauro del Norte, que se encuentra en la plataforma de streaming de Star+, debido a ello en los comentarios muchas personas decían que no les importaba hacerse echado un comercial, todo por ver a este divertido personaje.

Entre los comentarios se encuentran algunos como “me acabo de aventar un comercial completo sin saltarmelo”, “el mejor comercial que he visto”, “otra publicidad que me aviento por Don Silverio sin darme cuenta”, “qué buen anuncio”, entre muchos otros más.

¿De qué se trata la serie de “Pancho Villa: El centauro del norte”?

La serie de Pancho Villa: El Centauro del Norte se estrenó el 19 de julio de este mismo año y cuenta a fondo la historia del general, pues retoma aspectos de su infancia y su juventud y todo lo que ocurrió en su vida hasta formarlo como una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana.

Dentro de la serie podrás ver y entender cómo ocurrieron diversos hechos históricos, de los cuales, algunos ocurrieron en nuestro estado. Algunos de los acontecimientos son la toma de Juárez, y la posterior toma de Torreón y Zacatecas, además de que podrás ver cómo derrotó a Porfirio Díaz y la alianza que formó con Venustiano Carranza.