Defenderemos a Chihuahua de los traidores: Daniela Álvarez

La candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón Por México, Daniela Álvarez, inició oficialmente su campaña electoral en un evento que reunió a más de 3 mil personas en la Plaza de Armas en donde encabezó el evento junto a Mario Vázquez, Manque Granados y Alejandro Domínguez.

“Aquí estoy para defender nuestra tierra, la historia me ha llamado hoy y con este espíritu guerrero y rebelde defenderé cada rincón de mi estado”, dijo Daniela Álvarez.

Mencionó que hay que defender a Chihuahua de los traidores que le han quitado a la gente las estancias infantiles, el Seguro Popular, así como los apoyos para el campo y los productores chihuahuenses.

Adelantó que, como senadora, apoyará los programas sociales para quienes más lo necesitan, pero también para que la gente cuente con la cobertura médica que merecen y necesitan los chihuahuenses.

“Vamos a demostrarles que en Chihuahua no hay cabida para Morena, con su refinería que no refina, su aeropuerto que no tiene vuelos y la megafarmacia que no tiene medicinas”, enfatizó.

Daniela Álvarez, aseguró que Chihuahua seguirá siendo un bastión de la defensa de la democracia y de todos los mexicanos.